調查：港人健康指標全球排尾三　七成人對工時及工作量感不合理

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-31 17:03

信諾香港公布最新一輪《信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究》調查結果。調查發現，香港仍是受訪地區中壓力較高的城市，當中90%受訪者表示自己有壓力，較韓國、台灣及阿聯酋低，它們分別是96%、92%及92%，但仍較全球的平均84%為高。

調查結果顯示，香港的整體健康指標稍微上升0.4，由上季調查的56.4升至56.8，仍低於全球平均的61.5，除台灣及韓國以外，香港是受訪地區中排名最低。香港受訪者無論在「工作」、「經濟」及「家庭」範疇方面，均與全球其他地區的指標有顯著的落差。

經濟財務問題仍為港人最大壓力來源

經濟財務問題仍然是港人最大壓力來源，當中僅有13%受訪者對其財務狀況表示樂觀。調查亦顯示，只有15%受訪者稱有信心維持目前的生活水平，另僅有11%受訪者指有足夠經濟能力應付自己或家人的醫療需要。

擔心支付住屋開支的受訪者比例增加了3%，由去年8月的11%上升至10月的14%，大部份受訪者對未來經濟環境及對其財務狀況的影響不抱期望，僅有10%受訪者感到樂觀。另有10%受訪者表示有足夠儲備作退休之用。

此外，逾半受訪者認為「對未來感到疑惑」亦是主要壓力來源。

逾7成受訪者認為自己工作量及工時「不合理」

調查亦顯示，港人對工作量及時間的滿意度減低，較少受訪者認為自己的工作量及工作時間合理，由8月的34%，降至10月的30%。同時認為能夠於工作及生活中取得平衡的受訪者由8月的42%，降至10月的39%。

信諾香港於去年8月至10月期間訪問了11個地區當中包括中國內地，香港，韓國，新西蘭，新加坡，西班牙，台灣，泰國，阿聯酋，英國及美國進行了逾23,000個網上訪問，當中 2,062名受訪者來自香港，為了解新冠肺炎疫情對各地受訪者健康的影響。

調查地區中，香港的健康指標名列較低，分別為個人健康54、社交57.1、家庭59.6、經濟49.9及工作62.3。