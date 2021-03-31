繼恒大後疑官媒再批雷軍　央視：「彎道超車」小心中途「翻車」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-31 15:55

小米集團（1810）董事長雷軍3月30日宣佈，他將親自帶隊「造車」。不過，微博@央視網3月31日發文批評稱，新能源汽車在造車新勢力眼裏輪為了「嘴炮」、營銷引流、資本堆積的網路打法。

此前，中國官媒新華社就點名狠批恒大汽車是行業的「紙上造車」，毛病得治。

中國央視網評全文如下。

網路圈流傳一句「名言」：在風口上，豬都能飛起來。

這些年，見證過不少這樣的「神話」，但大多數都是開局轟轟烈烈，結尾悽悽慘慘，當初「豬」飛得有多高，後來，它摔得就有多慘。可很多人好了傷疤忘了疼，還是架不住一飛沖天的誘惑。

最近風頭正勁的就要屬新能源汽車了，在造車新勢力那裏，「市值超過寶馬、豐田、法拉利」「年底造出飛行汽車」「研究3個月，押上人生全部」……一個個故事讓人血脈賁張。地產、手機、空調、網路等跨業巨頭紛至沓來，熱鬧得不要不要的。

仔細一琢磨，大多還是那種創始人「嘴炮」、營銷引流、資本堆積的網路打法。

深究一下就會發現不少問題，部分新能源的「神車」一方面在「面子」上過不去——里程注水、性能浮誇、售後甩鍋等虛假宣傳和霸道銷售很普遍。

另一方面，「裏子」上就更成問題，斷軸、自燃、三電系統缺陷等質量問題被廣泛投訴，特別是汽車晶片的自給率不高，面臨技術上被卡脖子的隱患。

不久前，中國國家市場監督管理總局公佈的召回計劃中，4萬多輛問題車中純電動的新能源汽車就超過了33,000輛。

新能源汽車雖冠以「新」字，但在基礎研發、核心技術上精耕細作、創新突破、久久為功的硬道理是顛撲不破的。

前車之鑑，後事之師。夢想着「彎道超車」無可厚非，但也要謹防中途「翻車」。