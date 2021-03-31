花旗大樓設360塊太陽能板　混合發電系統供應熱水　年慳4%用電量

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-31 16:34

花旗集團表示，位處九龍東的花旗大樓，已完成混合電能及熱能可再生能源發電系統之安裝工程，360塊太陽能發電板將生產85,337千瓦小時（kWh）的可再生能源電力，相當於20戶家庭的每年能源消耗量。集團透過中電「可再生能源上網電價」（FiT）計劃，將太陽能發電系統接駁至中電電網，以獲享上網電價。該混合發電系統可為大樓提供熱水供應，預計每年可節省約4%的用電量。發電裝置還包括可即場發電的風力發電機。

花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，今次合作進一步履行集團的可持續發展承諾，上網電價計劃是一項重要舉措，能推動香港更廣泛應用可再生能源。

花旗大樓天台裝設了360塊太陽能發電板。

花旗指，集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）在3月承諾，集團於2050年實現溫室氣體零排放，當中包括集團直接產生及融資活動的相關排放。「2050年零排放」的計劃細節將於明年公布，涵蓋針對高碳排放的行業轉向低碳的減排目標。集團將積極凝聚客戶，協助他們實踐淨零。2014至2019年間，花旗集團已投放1,640億美元促進低碳解決方案的發展，並於去年承諾在2025年前再增加融資2,500億美元，以推動相關的環保交易。

伍燕儀補充，實踐淨零意味着需要雙管齊下，既要審視集團業務，也要協助客戶反思其營運模式，集團不僅要把握機會，更要肩負起領導責任，加速實現淨零經濟和《巴黎協定》的承諾。