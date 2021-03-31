恒大去年賺逾80億元人民幣按年少53%　派末期息0.152元人民幣

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-31 17:12

中國恒大（3333）公布，截至去年底，全年純利80.76億元人民幣（人民幣．下同），按年跌53.3%，建議派末期股息為每股0.152元人民幣。

期內，收入5,072.5 億元，按年增長6.2%，其中物業發展部分收入按年增6.5%；物業管理收入增49%；毛利率24.2%。另外，去年合約銷售額7,232.5億元，較2019年增長20.3%；合約銷售面積8,085.6萬平方米，較2019年增長38.3%；銷售回款率從2019年的78%增長到2020年的90% ，增長12 個百分點。

冀明年底達「三條綠綫」

集團表示，將繼續堅定不移實施「高增長、控規模、降負債」發展戰略，計劃2021年全年有息負債再下降1,500億元，年底有息負債從7,165億元降至5,600億元。今年1至3月有息負債已下降425億元，超額完成季度降債目標，因此集團對完成全年目標充滿信心。

至於可售住宅土儲總規模未來兩年計劃年均再下降1,500萬平方米，控制在2億平方米左右，保持在合理水平；有息負債下降目標是：今年6月30日下降到5,900億元以下；2022年6月30日下降到4,500億元以下；2023年6月30日下降到3,500億元以下。

「三條紅綫」降檔目標：今年6月30日，淨負債率降到100%以下；2021年12月31日，現金短債比達到1以上；2022年12月31日，資產負債率降至70%以下，達到「三條綠綫」。