維港投資領投氫能區域客機ZeroAvia　是次融資2500萬美元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-31 17:33

致力推動零碳排放的氫能飛機新創ZeroAvia，正在研發整架2MW（兆瓦）氫能傳動的區域客機，在2,500萬美元新資金的支持下，項目得以展開，將加快50座以上的更大型氫能引擎發展，資金同時可用於支援現有商務航空採用零排放科技。

此輪融資由維港投資領投，英航母公司國際航空集團新加入合投，其他現有投資者Breakthrough Energy Ventures，Ecosystem Integrity Fund，Shell Ventures Summa Equity及SYSTEMIQ也續投。 經此新輪融資後，ZeroAvia 募得私人投資逾5,500萬美元，自成立以來總集資達7,500萬美元。

ZeroAvia預期最快2024年讓其氫能傳動技術投入市場。氫能飛機方案將針對數個市場，開始時會集中500英里及10至20座載客機、 貨運、農業用等。注入新資金後，ZeroAvia將於2026年進入50座以上的商用機領域，2030年則可擴至驅動一架100座窄體客機。ZeroAvia至今達成的，為實現商務客機能源由化石燃料轉型至零排放氫能踏出第一步。

據了解，維港創辦人周凱旋急不及待想試飛。

維港投資的Patrick Poon表示，乘搭燃油航機對環境帶來負荷，為航運業尋找替代方案刻不容緩，認為ZeroAvia為航空市場邁向更潔淨之路，提供了真正可行的解決方法。