許家印：恒大汽車第四季試產　恒大冰泉、房車寶或年內上市

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-31 18:22

《新華社》廣東分社日前發表評論文章，指新能源車行業亂象，文中更特別點名提到恒大汽車（0708），指其市值高達5,000億元卻一車未售，純粹「紙上造車」。

中國恒大（3333）主席許家印，在2020年度業績發布會上稱，恒大汽車計劃今年第四季度試生產，明年實現大量交付，目前正按照計劃一步一步向前邁進，目標2025年生產100萬輛車；2035年產500萬輛車。

他認為，只推出一、兩款車，即使銷售逾20多萬輛，銷售額只是數百億元人民幣，不符合集團的規劃，因此至今已推出九種車款。

他又指，旗下礦泉水品牌恒大冰泉，一直為客戶提供滿足需求的健康食品，目前正在籌劃上市。

提到中央政府對內房提出「三條紅線」的監管規例。總裁夏海鈞表示，調控令房地産發展回歸到一個「平穩屬性」上，從「金融屬性」轉向實體經濟。目前樓市已回複正常，樓價於過去兩年回穩，預料在政策影響下，未來房地産銷售規模約在15萬億元人民幣。

他又指，已提出一系列目標，以回歸至合理發展水平及空間，今年銷售目標增至7,500億元人民幣，又表示，有意今年將房產及汽車中介網上交易平台房車寶新股上市，實現募集資金的工作，通過權益資本的不斷增加同時有效降低自身負債。