袁天凡稱 「小政府」定位已不合適　又籲年輕人「做夢要做大些」

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-31 19:40

盈科拓展獨立非執行副主席袁天凡出席恒生大學傳播學院訪談節目，分享他對國際情勢及本地經濟的看法。

袁天凡認為，美國1.9萬億美元疫情紓困方案，一定可以令該國經濟重上正軌，如果金額不夠的話，隨時可以追加2萬億美元。

不過，美國以財政政策配以貨幣政策刺激經濟的同時，一定影響全球經濟，香港問題會比較大，原因是本港受限於聯繫匯率政策，加上「小政府」的政治體系，財政政策是不活躍的，如何補救量寬﹙QE﹚所引起的問題成挑戰，「美國唔同，有QE，也有財政政策相輔相承，可以把錢從有錢人身上，轉移至窮人身上。」

袁天凡明言，自己以前同意「小政府」、「積極不干預（Laissez-faire）」原則，但現今的香港的環境下，並不適合，「可能回歸之後，政府已經要做多啲嘢。」以車費為例，他認為，香港交通費太貴，降低地域流動性，直言地鐵不應該是上市公司，應由政府經營，把費用大大降低。

袁天凡料本港財富管理業務有大增長。﹙資料圖片﹚

另一邊廂，袁天凡認為，本地經濟規模細，面對美國及中國這兩個「巨無霸」，以前維持擺一個擂台，「兩個打，邊個贏、邊個輸，無咩所謂」，但現在身處大國之間，要懂得走位，「第一，中國以至東南亞堀起，第二是科技進展，這兩點無人可改變，﹙香港﹚只能適應大趨勢，清楚自己角色。」

他又指，香港金融市場已太大，如果走回頭路，影響會好大，所以一定要繼續發展，雖然本港金融業短期可能受《港區國安法》實施有一些形象上的影響，但他自言是「一國兩制」及「大灣區」大好友，相信中國財富仍會擺在香港，本港財富管理業務會有大增長。

談及年輕人上流的問題，袁天凡以自己的IT公司為例，稱本地大學生一般都好能幹，但感覺欠缺國際視野，且不夠雄心壯志，他籲年輕「做夢要做大一些，雖然無保證成功，但有錢，有得試，做夢太細，成功都無人投！」