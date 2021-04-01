比特幣走勢動盪　近24小時超15萬人爆倉

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-01 11:00

比特幣「拉鋸戰」已經持續了半個月。比特幣價格近2日再次漲至60000美元關口附近。3月31日最高價為59795.60美元，4月1日凌晨最高價也是衝到59795.60美元。

據《每日經濟新聞》報道，近半個月以來，比特幣價格走勢動盪。在3月13日突破60000美元後，一度下挫至近50000美元附近。3月25日比特幣跌至一周最低點50459美元。此後，有消息稱歐洲央行或將加快數字歐元步伐，比特幣價格一度突破57800美元。

值得注意的是，比特幣這幾天的波動幅度並不大，但是爆倉的人數卻沒有減少，震盪調整的風險還是需要非常謹慎。據比特幣家園網數據顯示，近24個小時有超15萬人爆倉，62億元人民幣資金灰飛煙滅。其中最大一筆爆倉金額達1,468萬美元。

有機構樂觀預期，在機構投資者加速入場之時，未來一段時間內，比特幣價格有望上漲至80000美元上方。英國加密貨幣交易所CoinCorner首席執行官Danny Scott在推特上表示，交易所的比特幣餘額正在下降，這是一個看漲指標，可能推動比特幣升至83000美元的歷史新高。

火幣集團聯合創始人杜均表示，雖然長期看好比特幣走勢，但比特幣每次突破整數關口之後均有不同程度的回調來消化前期漲幅，所以需要持續關注回調的範圍。

另外，監管態度仍是比特幣市場面臨的不確定因素。美國財長耶倫此前警告稱，比特幣具有高度的投機性，經常被用於非法融資，其應用效率低下，投資者應該當心。

前期，全球最大對沖基金、美國橋水基金創始人瑞·達利奧説，比特幣「很可能」被宣佈非法，如同美國1934年出台《黃金儲備法》宣佈私人持有黃金為非法那樣。達利歐自稱不是比特幣專家，雖不看好比特幣的將來，但認可比特幣是一種儲值方式。

前國會議員羅恩·保羅（Ron Paul）表示，黃金和比特幣正面臨着被政府打壓的風險。