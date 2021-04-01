科技股4月首日大反攻　黃國英︰軟件及電動車股「蟹咗」要趁高減

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-04-01 18:34

踏入第二季首日，科技股4月1日即全面大反攻，騰訊（0700）及美團（3690）單日狂飆7%和9%。 豐盛金融資產管理董事黃國英指，部分舊經濟股早前輪動太過份，估值比騰訊更貴，認為大型科網股、製造業板塊吸引力更高。不過，在長債息上揚和前景不明下，軟件股和電動車股表現或「削啲」，「蟹咗就趁高位減返」。

科指今日勁飆4.7%，報8569點，其中騰訊(0700)飆7.2%及美團(3690)飆9.3%，表現亮麗。

黃國英指，科技股反彈未見任何特別消息，可能是季結資金洗牌，在第二季重新配置，加上早前舊經濟股輪動「太過份」，估值還高過騰訊、Facebook等大型科網平台，而債息高半厘、1厘，大型科網股其實不會有很大變化。

他說，長債息上揚和前景未明下，市場要求穩，大型科網平台、半導體公司會「揸得舒服啲」，「較虛」的軟件公司如SaaS股、或電動車品牌公司表現會較差。

雖科技股反彈，但美國十年期債息最新仍報1.7厘以上。黃國英指，主要是長年期國債壓力較大，短債及企業債權融資的利率未見急升，yield spread（利差）見回落下，加上市場預估10年期美債見2厘已是「天花板」，不可能升至3至4厘，大宗商品如金屬、油價升勢亦減，因此漸漸對市場影響性下降。