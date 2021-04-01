昂坪360首季生意額按季增長逾2成　聯乘恆香搞活動吸遊客

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-01 18:30

昂坪360與恆香老餅家今日聯乘舉辦活動。昂坪360董事總經理劉偉明表示，2021年第一季生意額及日均顧客數字回升，相比2020年第四季有逾2成增長，並期望往後每個季度會有逾2至3成升幅。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，2021年第一季生意額及日均顧客數字上，相比2020年第四季有逾2成增長，並期望往後每個季度會有逾2至3成升幅。（韋穎芝攝）

雖然2021年第一季數字難以對比去年及疫情前，劉偉明指出，因前者基數太低，後者香港旅客數字與疫情前差距太大。今年首季數字好逾去年數倍，生意額及日均顧客數字上比去年尾季有逾2成增長。如果清零情況可持續及通關有望時，他會希望往後每個季度會有逾2至3成升幅。

他續指，是次與恆香合作為季節性活動，會按市場反應或將延續。

恆香：為應對新常態 望網店可帶來更高收入

另外，恆香老餅家行政總裁王偉樑表示，因應疫情問題與其他行業一樣往網上發展，指現時恆香網店的生意額佔總收入有近10%，雖然難以與實體門店銷量相比，但會理解到新常態下大家的購物習慣改變，網上已成大市場，困難之處事如何將新鮮出爐的酥餅透過網店向大眾呈現。期望網店之後發展到可佔總收入近20%。

海外分店方面，他表示恆香都積極開拓海外市場，最近開設新加坡第一間海外門店，韓國、台灣將會是下一站海外分店的首選，亦會增加香港分店，其中觀塘分店將在5月中開幕。

恆香近年致力推動品牌年輕化，望吸納不同年齡層的顧客，王偉樑強調恆香將維持「立新不破舊」宗旨，傳承傳統並且「立新」品牌。

他續指，大約一年多前留意昂坪360，亦曾與不同品牌聯乘合作，成績可算有聲有色。他表示，感謝是次昂坪360的邀請，共同創作這個「恆香·百年」展覽館，並認為昂坪360是本地具代表性的旅遊景點，同樣是香港品牌，期望年輕人可更認識恆香歷史，感受親切的香港情懷。