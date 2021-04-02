新股｜首季32宗IPO　中概股表現平平　專家︰若債息走高4月不樂觀

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-02 09:00

2020年香港IPO集資全球位居第二，四大會計師行之一安永早前預計，2021年香港有機會重奪一哥地位。而截至今年3月31日，港股首季迎來32隻新股上市，反應十分活躍。

羅兵咸永道最新的新股市場報告統計，今年首季主板上市的新股共有31隻，另外有一家GEM板上市，合共集資1,328億元，較去年同期急增8.2倍。當中主板平均集資額為14億元，較2020年的4億元增加2.5倍。

據《香港01》統計，今年首季32隻新股之中，截至3月底止，至今錄得升幅的新股只有13隻，升幅介乎2.5%至1.5倍，當中表現最佳為台灣著名影視歌手、演員吳奇隆創立的稻草熊娛樂（2125）；至於「明星股」快手（1024）表現緊隨其後，升1.34倍。

至於其餘19隻新股，上市後累計錄得2%至55.5%跌幅。當中表現最差的新股為LEGION CONSO（2129），該股是一家新加坡物流服務供應商；宋都服務（9608）、新紐科技（9600）以及久久王（1927）均錄得四成以上的跌幅。

今年首季港股迎來三家中概股回港上市，當中包括嗶哩嗶哩。

百度上市後累跌逾一成

回港第二上市的中概股合共錄得3家，分別是百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626），以及汽車之家（2518）。三家中概股表現各異，截至3月31日，百度上市至今累跌15%，嗶哩嗶哩則累升2.5%；汽車之家累漲5%。

獨立股評人聶振邦指，今年2月中之前上市的新股表現比較好，其後表現則較差，主要是與大市氣氛有直接關係。由於3月恒生指數及科技指數表現較弱，而不少新股以新經濟行業為主，不論大市甚至板塊都比較疲弱。

他預期，若然美國10年期債息持續走高，4月新股市場或繼續偏淡，並不樂觀，又指第二上市的中概股須留意美股表現。

稻草熊娛樂成為今年首季表現最佳新股。（資料圖片）

聶振邦：科技股炒過龍 短期震盪可理解

對於今年首季最強新股稻草熊娛樂﹙2125﹚，聶振邦分析指，該股某程度上受惠於名人背景支持，以及從事娛樂事業等舊經濟行業，正正得益於內地經濟回暖，以及避開新經濟殺估值的風險。除了基本面之外，本身該股全球發售股份總數只有1.6億股，扣除基石投資者，街貨亦只有約1億股，在流通股數比較少的情況下，亦比較容易炒起。

至於一眾科技股，聶振邦認為今年首季整體科技股都在低走的格局，即使累計升幅超過1倍的快手科技，其實目前股價較高位417元回落高達3成。聶振邦坦言科技股「炒過龍」，故此短期震盪可以理解。

另外，一眾跌幅高達3至4成的新股，大多數都是「毫子股」。聶振邦認為，「毫子股」大跌，反映散戶承接力不足，而大戶傾向於上市後立即套現，故出現比較大的拋售壓力。不過他並非完全看淡這一類「毫子股」，並以去年上市的MBV（1957）為例，該股去年7月以0.8元上市，首日掛牌跌近57%，其後於於低位橫行，直至3月初「收齊貨」便炒上，近日已重上0.5元水平。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興（左）指，中概股回港上市的勢態不變。（鄺月婷攝）

德勤料今年有力打破2010年新股集資紀錄

德勤中國華南區主管合夥人歐振興稱，今年首季新股市場延續去年的走勢，中概股持續回歸本港上市，而一些科技股繼續受惠於疫後改變。

熾熱的市況持續至3月初，其後便出現調整，新經濟股有所整固。不過，即使市況波動，中概股回港後上市表現欠佳，但歐振興仍然相信市場資金充裕的情況並未扭轉，會持續尋找高增長的公司。

歐振興認為，中概股回港上市的勢態不變，只要那些企業合乎回港上市的資格，「夠時間、合要求」，便會盡快回港集資。他認為，始終香港這個國際資本市場有其集資功能，而企業為減低市場監管風險，會尋求多平台集資，預計回港IPO的趨勢不會改變。

德勤繼續維持去年底的預測，預計今年香港新股集資額高達4,000億元以上，有力突破2010年歷史紀錄的4,500億元。