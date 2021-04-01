拜登發力提振股市？　新能源汽車股盤前飆升　Tesla王者歸來

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-01 19:00

美國總統拜登（Joe Biden）周三（3月31日）公佈超過2萬億美元的基礎設施和經濟復甦計劃，當中有意投入約1740億美元用於電動汽車計劃，包括重組工廠和增加國內材料供應、對電動汽車購買者的税收優惠、電動校車改造和建設全國範圍的50萬個電動車充電站。新能源汽車股及充電相關股盤前飆升。

Tesla（TSLA）繼昨夜飆升逾5%，今日盤前升2.16%，最新報682.41美元；蔚來（NIO）盤前升超5%；理想（LI）盤前升超3%；小鵬（XPEV）升超5%；Nikola（NKLA）升近3%；Workhorse（WKHS）升逾5%。

充電站巨頭 ChargePoint Holdings （CHPT） 盤前升近一成；另外Beam Global （BEEM） 升近2%；Blink Charging （BLNK） 升逾4%。

具體來看，拜登的基礎設施計劃將在下一財政年度開始的10月生效，其中包括6,200億美元的交通支出，包括道路、橋樑、公共交通和電動汽車激勵。政府還將在非交通設施建設方面投入6,500億美元，包括保障性住房、寬帶、電網和公立學校。

拜登希望投資5,000億美元發展美國製造業，重點放在晶片行業、綠色製造和研發上。白宮的計劃還包括向家庭護理部門撥款4,000億美元，其中包括支付護理人員的工資。

然而，基礎設施支出只是更廣泛的稅收和支出計劃的第一部分。該提案將在未來幾周進一步細化，總金額可能超過4萬億美元。