調查：50%以上受訪獨董認為自身工作定位　側重公司內部營運

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-05 11:00

德勤中國發佈《2021中國上市公司獨立董事調研報告》，報告指出，疫情下絕大多數受訪獨董認為，自己的工作量相比疫情前沒有太大變化，僅部分獨董認為工作量有所增加。此外，近一半的獨董認為自身工作的定位，更加側重於公司的內部營運。

然而，疫情對公司營運發展的影響，則有一半以上的受訪獨董表示，自己所服務的企業正涉足或準備涉足網銀、醫療、電商等相關新興行業；76.6%受訪者認為自己所服務的企業應急能力良好，能很快落實應急方案。

報告亦指出，因中美關係令到部份在美的企業投融資帶來影響。接近75%的企業投融資計劃已受到影響；四成受訪獨董認為，中美關係會打亂自己所服務公司原本的海外發展計劃。

此外，受訪獨董所服務的企業中，近八成人會考慮更多ESG等可持續發展主題；近六成的獨董認為有必要成立專職的ESG董事委員會，更有近7成的受訪獨董支持將可持續發展話題納入董事會議程。

此外，該調研亦統計了獨董目前感興趣的主要話題，包括佔八成以上的受訪獨董「風險和內部控制」感興趣。其次是審計和會計事務的監管動態（74.5%）、ESG等可持續發展報告（72.3%）、審計品質和披露（70.2%）、疫後復蘇/危機防範（63.8%）、未來審計職能優化（48.9%）等。