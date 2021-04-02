比特幣獲索羅斯加持　黃金卻在通脹憂慮下卻未見起色

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-02 10:28

《騰訊美股》周四（1日）報道比特幣的價格正徘徊在6萬美元左右的史上最高點附近。這價格能夠有如此進展，顯然與受到越來越多華爾街大機構，以及企業巨頭的「加持」有關，比如不久前，馬斯克（Elon Musk）創建的電動汽車公司Tesla（特斯拉）就在監管文件當中披露，他們已經重倉投資比特幣。

現在，整體虛擬貨幣市場的盤子開年以來膨脹了近三倍，已經迫近2萬億美元。在這個當口，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）的首席投資官開口發聲了，指出比特幣現在已經來到了「轉折點」，而傳奇投資者索羅斯（George Soros）創建的這家資產管理公司，也已經對虛擬貨幣基礎設施進行了一系列針對性的投資。

索羅斯基金管理公司行政總裁Dawn Fitzpatrick表示：「我們認為，虛擬貨幣周圍的整個基礎設施環境真的是非常有趣，我們一直在這一領域進行投資——我們認為轉折點已經來到。」她指出，比特幣、虛擬貨幣交易所、虛擬貨幣資產管理、虛擬貨幣託管等等領域都已經進入了成長通道。

近期，索羅斯基金管理公司就投資了一家虛擬貨幣數據提供商Lukka，以及一家比特幣金融服務公司NYDIG。

索羅斯基金管理已投資Lukka

「就虛擬貨幣整體而言，我相信，我們現在已經來到了一個非常關鍵的時間節點。比特幣作為一種資產，可能現在位置還比較邊緣，但是不可忽視的現實是，美國的貨幣供應量已經增加了25%。」Dawn Fitzpatrick補充道，「紙幣貶值的大前景令人感到恐懼。」

去年此刻，比特幣的價格還不到1萬美元，而現在已經達到了6萬美元左右，一路飆漲着實讓人難以置信。在這漲勢的背後，最關鍵的因素之一無疑是各國政府和央行，為了應對突然爆發的疫情和相應的經濟低迷，他們都在全力印鈔，以超強力度的措施刺激經濟。

這些措施讓人很難不擔心美元和其他主要貨幣可能遭到通貨膨脹的強力打壓。投資大亨Paul Tudor Jones去年就曾經明確表示，他之所以大力投資比特幣，是因為後者正是能夠跑贏通貨膨脹的「最快的賽馬」。

「看看黃金價格的表現，你就不難發現，在最近通貨膨脹預期一浪高過一浪的情況下，黃金卻依然很難吸引到更多的資金，漲勢乏力，在我看來，這正是因為比特幣已經在蠶食黃金的基本盤。」

全球不少央行已研究數碼貨幣

不過，與此同時，Dawn Fitzpatrick也警告説，比特幣的刺激之下，不少國家的央行已經在研發自己的數碼貨幣，而這就可能對比特幣，乃至所有虛擬貨幣的普及前途構成「潛在威脅」，只是長期視角看來，她依然認為比特幣大有前途。

「我認為眼下的威脅是非常現實的，但是與此同時，它又將只是暫時的。我並不認為這足以持續動搖比特幣的根基。」