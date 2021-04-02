小米11 Pro&Ultra開售　1分鐘銷售額超12億

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-02 20:00

小米創始人雷軍於周一（29日）的發布會，推出了小米的高端機型，小米11、小米10S、小米11Pro、小米11Ultra和小米MIX FOLD五款高端機。

雷軍在2020亞布力論壇年會專門提到，外界對小米有三大誤解，包括小米產品都是中低端，小米的產品都是代工、貼牌以及小米沒技術。雷軍説，「幹了十年，大家覺得小米還是中低端，我挺鬱悶的」，因此，小米2021年着重發力中高端產品線。

然而，一直認為小米賣不了高端機的網友們這次要驚呆了……為了佔據高端市場，小米11Ultra的發佈，5,999元人民幣起步。

那麼這系列高端機型，銷量如何呢？4月2日，售價4,999元起的小米11 Pro和售價5,999元起的Ultra被稱為小米的「雙機皇」正式開售，1分鐘銷售額12億，相當震撼。

如果都按照6,999元的價格來算，銷售有17萬台左右；如果按照均價來算，銷售超過20萬台。

最重要的是，即便首銷超過20萬台，小米11和Ultra依舊供貨充足。在小米商城Ultra基本上很快就被搶光，小米11 Pro全系現貨。

在京東上，除了小米11 Ultra的標準版無貨，其他版本均有現貨。

小米市佔已增至13%

按照業界標準，售價600美元（近4000元人民幣）以上的手機可稱為高端手機。根據旭日大數據發佈的全球暢銷手機市場排行顯示，以全球手機600美元至800美元暢銷機型TOP20來看，在2020年第二季度時，小米10 Pro以第13名入榜。到了第三季度，小米10以79萬部的銷量成績位列第五名。到第四季度，小米10仍在榜內，不過以27萬部的銷量成績退至第十名。

從全球手機800美元以上（5,000人民幣以上）暢銷機型TOP20來看，小米在2020第三季度時，以小米10 Ultra以41萬部銷量排名第14位，在小米之前，榜內只有蘋果、華為、三星的機型。到第四季度，小米10 Ultra以19萬部的銷量排名第20位，排在前面的有蘋果、三星、華為、索尼的機型。

值得注意的是，根據Counterpoint最新數據顯示，2021年2月份，小米集團手機全球市場份額達到13%，成為中國第一大手機廠商。

2020年還是中國第一大手機廠商的華為，在全球的市場份額跌至4%，排在OPPO和VIVO之後，而剛剛被華為賣掉的榮耀則以2%的市場份額，排在華為之後。