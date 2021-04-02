台積電年底將取消訂單優惠　未來3年斥千億美元提升產能

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-02 17:59

據日經網報道，全球最大半導體代工廠台積電，計劃2021年底開始取消訂單優惠，意味著2022年開始的訂單將漲價數個百分點，理由為製造成本增加。

文章引述消息人士指，如果客戶訂單量大，台積電通常會給予一些優惠，例如從蘋果、高通等主力客戶接到智能手機和個人電腦半導體訂單時，會給予數個百分點優惠。

此前，台積電和聯華電子等台灣企業已經商議漲價至多15%，主要針對車載半導體。此次取消訂單優惠是後續措施，半導體價格上漲將會反映在終端產品上。

台積電沒有評論價格問題，但強調其業務正進入增長速度更高的時期，預計未來幾年5G和高效能運算（HPC）產業趨勢，可增加對台積電半導體技術的強勁需求。

半導體領域是各國科技競爭的重要領域。（VCG）

計劃未來3年斥資1000億美元提升產能

面對半導體供應持續的短缺，台積電亦同時宣布計劃在未來3年斥資1,000億美元（約7,800億港元），提升晶片產能，並支持半導體的先進技術研發。據《彭博》形容，為應對市場對晶片的蓬勃需求，是次為驚人的財務承諾。台積電年初曾透露今年的資本支出將破紀錄達到280億美元，但面對全球供應瓶頸，台積電又將資金加碼。

另外，業界正流傳一封由台積電總裁魏哲家寫給客戶的信，內容說明台積電對半導體供應短缺的應對策略。他信中指出，儘管公司在過去12個月提升產能，並將產能利用率提升至超過100%，但仍無法滿足需求，所以才計劃在未來3年內投資1,000億美元，建造新晶圓廠，擴充現有的廠房，並研發先進技術及特殊技術。