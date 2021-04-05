股王騰訊股息率不足半厘　盤點十大高息藍籌股　內銀佔其三

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-05 12:00

上市公司業績期已完滿結束，又是投資者做功課於股海尋寶的日子。今日仍是復活節及清明節長假期，港股休市，正是閱讀尋寶圖的好時機。近期投資者的口味似有變，對高估值的科技股稍稍卻步，反而在債息上揚的情況下，對收息股較感興趣。因此藉今次盤點十大高息藍籌股，讓一眾好息之徒參考一番。

說得上高息股，自然是與內銀﹑內房及電訊股等傳統經濟股在排名中的名次較高。新經濟股的股息率，不在首十大之列。畢竟投資者予新經濟股較高的估值，斷不會希望公司著重派息，而非加大投資者讓公司的未來價值在股價上反映。直白一點說，閣下若將資金買騰訊（0700），相信不會對公司股息率有太大期望吧。雖然公司在2020年將派息增加33.3%至1.6元，但是相比其於上周四（1日）收市價654元，股息率只有0.245厘，在55隻藍籌股中，排在最後的十名內。

由於部份公司的財政年度年結是今年3月及6月，所以部份公司如領展（0823）的4.08厘股息率，按該公司於去年3月底財政年度全年派發的2.8719元股息，再除以上周四的股價得出。當讀者參考資料時，別將此因素忘掉。

言歸正傳，目前股息率最高的十隻藍籌股，內銀股佔其三﹑石油股佔其二﹑電訊及公用股各佔其一，內房﹑綜合企業及消費股皆各有一席。以下會將該十隻藍籌股的名字﹑股息及股息率等資料詳列。

那麼股息率最低又是哪些上市公司？據資料顯示有七間公司的股息率為「零」，即並無派發股息。中包括兩隻藍籌濠賭股﹑阿里系﹑美團（3690），以及剛宣布未來10年斥資780億元投資電動車的小米（1810），藍籌新貴海底撈（6862）股息率僅得0.4%。不過相關公司股價去年表現不俗，或已較低位大幅反彈，相信投資者亦不太在意股息多寡吧。

美團是其中一隻去年並無派發股息的藍籌股。（資料圖片）

論股價表現，一眾高息股在今年首季實在不俗，其中中信（0267）在今年首季勁升34%，為季內表現最佳的藍籌股，交行（3328）則以20%升幅位列升幅榜次席。中海外（0688）及已就今年首季發盈喜的中石化（0386），則為季內表現第四及五佳的成份股。

從中可以反映出，投資者在季內更鍾情從事舊經濟兼派息不俗的股份。那麼在今年第二季，投資者是否可以繼續追捧內銀及能源等傳統經濟股？

高寶集團證券執行董事兼分析員李慧芬表示，內銀股是可以考慮，一方面相關股份派息不俗，另一方面內地今年會加大力度推動經濟增長，內地銀行定可受惠。

談及油股時，她指出油價觸及每桶70美元後便回落，有機會回落至60美元水平，更預料油價未必會在本月上揚，因此預期石油股走勢會較牛皮，若投資者對相關股份感興趣，可以考慮作長線投資。

至於中資電訊股方面，她指出相關股份具5G概念股，不過走勢會較個別，其中中移動（0941）已累積一定升幅，相信會橫行，中電信（0728）及聯通（0762）升幅會較理想。惟她亦提醒投資者，入手前要考慮息率及股價等因素。