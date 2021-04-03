美國3月非農數據勝預期　推動2年和5年期債息率創逾一年新高

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-03 11:37

《華爾街見聞》報道，美國於周五（2日）公布3月非農就業數據後，主要期限美債收益率均出現上漲，盤中10年期美債收益率重上1.7厘，一度升破1.72厘，日內升逾5個基點；5年期美債收益率升破0.97厘，創去年2月以來新高，日內升將近8個基點； 2年期美債收益率一度升至0.19厘，創去年6月以來新高。

數據顯示美國3月非農就業人口增加91.6萬，遠超預期的增加66萬，而當月的失業率則是6%，正好符合市場預期。對此有經濟學家表示，第二和第三季度的就業增長平均每月至少為70萬，再加上財政刺激措施以及疫情期間家庭積累的約19萬億美元的超額儲蓄以及疫苗接種率的提升，預計將釋放出一股強大的被壓抑的需求浪潮。

周五美債只有半日市

需要注意的是，周五由於耶穌受難日假期的原因，除美債以外的美國金融市場大多休市，而美債也僅進行半天交易。

截至美東時間周五紐約交易時段結束，各期限美債收益率如下：

2年期美債收益率上漲2.77基點，報0.1862厘；本周（較上周五紐約尾盤）累漲4.75基點；

5年期美債收益率上漲7.61基點，報0.9770厘；本周累漲11.18基點；

10年期美債收益率上漲5.17基點，報1.7216厘；本周累漲4.56基點；

20年期美債收益率上漲4.07基點，報2.2706厘；本周累跌0.88基點；

30年期美債收益率上漲2.42基點，報2.3564厘；本周累跌2.17基點。

長短端利差方面，10年和2年期美債收益率利差上漲2.617基點，報153.167個基點；30年和5年期美債收益率利差下跌5.428個基點，報137.539個基點。

而總結本周，10年期美債收益率本周曾一度升破1.77厘，創下14個月來的新高，而去年末還不到0.92%。

強於預期的非農數據公佈，推高了美股三大期指，同時也刺激美元走強。對此有投資人士表示，在標普500指數於周四（1日）衝破4000點後，疫苗接種、封鎖放鬆和持續的經濟刺激政策對市場來説無疑是向好的跡象。但也有投資人士警告，雖然承諾近兩年要保持近零利率，美聯儲最終仍會因為經濟增長而承受加息的壓力。

在數據公佈之後，道明證券利率策略全球主管Priya Misra對彭博表示，相關報告整體非常堅實，但這未必能構成讓市場看好加息的合適理由：非農報告整體上非常堅實，不論是整體就業情況，就業參與度，甚至是平均時薪都是向好的。我認為這為國債收益率上升提供了依據，但市場對於美聯儲加息還是過於樂觀了。

分析員較看短期債券表現

而對於債市，他表示看好年期較短的5年期美債，而對長債則抱有保留態度：我們仍然看多短端的5年期美債，收益率將難以超過1%，而長端的情況則稍差一些，因為今年的財政赤字將達到3.6萬億美元，所以未來的國債拍賣還是需要聚攏人氣。（我們）仍然認為到今年晚些時候10年期美債收益率將達到2%。

他的觀點也與保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席經濟學家Nathan Sheets之前的表態類似。在一封發給媒體的通稿當中，Nathan Sheets表示，美聯儲主席鮑威爾會將長端利率的持續上升解讀為經濟復甦的證據。而如果當前的收益率水平符合對強勁增長和通貨膨脹的預期，美聯儲便認為當前即使收益率水平升至2%，風險依然是有限的。