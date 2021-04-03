微醫初步招股書已上載　三大重點你要知！｜新股IPO

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-03 14:52

再有醫療科技企業計劃來港上市。騰訊（0700）及友邦（1299）等有份投資的微醫，已於周四（1日）上載初步招股文件，更有報道指出，該公司計劃最快在今年下半年在港集資20至30億美元（約155至232億元）。雖然目前距微醫登陸本港股市，仍有一段時間，但是可以透過初步招股文件，增加對該醫療科企的認知。

背景篇

若微醫成功上市，屆時港股市場，將會增加一間以同股不同權架構掛牌的企業。其股權架構安排，是每股A類及B類股票投票權，分別為10票及1票。那麼微醫是一間怎樣的企業？公司於初步招股文件內指出，創建並營運內地首家互聯網醫院，以「互聯網+醫療健康」創新模式，開啟了內地數字健康產業新時代。同時根據弗若斯特沙利文的資料顯示，截至去年底互聯網醫院數量及2019年提供的數字醫療問診量計算，該公司為內地最大數字醫療服務平台。

公司指出，迄今創建並運營27家互聯網醫院，並於業績紀錄期間，提供約4,000萬次數字醫療問診服務。

公司進一步指出，提供線上+線下一體化數字醫療諮詢及診斷服務，滿足用戶多樣化醫療需求，包括線上預約﹑診療﹑諮詢﹑醫療費用結算及處方配藥。公司強調，其技術平台及強大的數據分析能力，有助建立電子健康檔案，能夠對會員的多元化醫療需求進行識別及分類，開發更精準的定制化醫療服務。

至於目前內地數字醫療市場規模有多大？根據弗若斯特沙利文資料，2019年內地數字醫療規模為232億元（人民幣‧下同），預料至2030年時市場規模可達到7,395億元，複合年增長率為37%。

業務篇

微醫的業務可分為數字醫療服務及健康維護服務。醫療服務方面，為提供線上＋線下一體化諮詢﹑診斷及治療服務。用戶可透過微醫的移動應用程式及數字化健康終端，獲得綜合諮詢﹑診療服務，並獲得無縫醫療健康體驗。服務包括在線結算醫療費用﹑在線預約﹑線下首診﹑病歷獲取﹑在線複診及電子處方等。

公司指出，截至去年底，平台已連接了內地超過7,800家醫院，包括95%以上的三級甲等醫院，及27萬名註冊醫生；又指出至今已建立了27家互聯網醫院，其中17家互聯網醫院可訪過公共醫療保險系統，直接結算公司旗下數字醫療服務費用。截至去年底，平台累計註冊用戶約2.22億戶，平均月付費用戶數目約2,500萬名。

健康維護服務方面，透過建立會員式服務模式，以提供數字慢病管理服務及健康管理服務。其中數字慢病管理服務，推出內地首個由互聯網醫院賦能，且可通過醫療保險直接在公司平台結算數字醫療服務費用的數字慢病管理服務模式。截至去年底，公司的數字慢病管理服務會員累計逾14.5萬名，每名會員帶來年均收入為3,600元。

健康管理服務方面，公司會為企業客戶員工及終端用戶提供一體化健康管理服務，涵蓋線上診療﹑轉診﹑健康監測及健康指導服務。截至去年底已為200多家企業用戶提供一體化健康管理服務，累計覆蓋逾1,900萬名會員。公司亦指出，健康保險服務亦是健康管理服務的主要部份，公司亦會與保險公司合作開發新健康保險產品。

業績篇

在初步招股文件中，微醫披露了2018至2020年三個財政年度的業績數據。收入從2018年的2.55億元，增至2019年及2020年的5.05億元及18.32億元。毛利亦由2018年的7,628.6萬元，增至2019年及2020年的1.18億元及4.97億元。其中健康維護服務，佔收入比例逐年增加。在2018年時佔收入比例53.9%，2020年時收入佔比已達到61.4%。

雖然收入增長迅速，可是公司仍未扭虧。在2018年權益持有人虧損40.47億元，在2019年收窄至19.23億元，去年則虧損18.8億元。

若在綜合虧損表中加以留意，可以發現在2018年及2019年，公司分別錄來自優先股公允價值變動虧損24.8億元及10.95億元。來自一般及行政開支，分別為13.75億元及4.35億元。在2020年時，則錄得7.51億元優先股公允價值變動收益，一般及行政開支為9億元。同時顯示2020年財務成本急增至14.51億元。