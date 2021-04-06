美國經濟｜高盛：美國CPI未來五年超過3%的概率不大

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-06 13:30

在3月非農強勁數據發佈後，通脹問題再度成為市場焦點。綜合媒體報道，美國投行高盛（Goldman Sachs）認為美國通脹「失控」的概率不大，整體溫和可控，未來5年CPI超過3%的概率只有31%。

高盛稱，即便經濟從谷底反彈，實際產出和潛在產出之間依然有巨大的缺口需要彌補，大規模刺激計劃只會產生溫和的通脹壓力。

高盛首席經濟學Jan Hatzius表示，雖然其對於美國經濟增長的預估在市場中處於較高的水準，但其認為美國未來不存在經濟過熱問題，美聯儲對通脹的管控問題不大。

Hatzius表示，美國經濟此前的低迷程度要遠比官方估計的要嚴重，即便未來出現較高的增長，也只會產生溫和的通脹壓力，隨著今年臨時財政刺激計劃的消退，通脹壓力將有所緩解。

在通脹問題上，Hatzius續表示，根據目前的市場數據預測，未來5年美國CPI突破3%的概率只有31%，整體通脹溫和可控。

Hatzius承認，如果通脹上升速度超過該行預期，美國強勁的經濟復甦、美聯儲對縮減購債的謹慎態度以及在新通脹框架下拒絕提前加息的態度可能會帶來一些風險。但Hatzius同時表示，相對於經濟過熱帶來的通脹上升風險，其更擔心經濟增長放緩帶來的巨大成本。

在CPI數據方面，Hatzius認為儘管2月份的核心個人消費價格指數(PCE)按年漲幅為1.41%，核心CPI按年漲幅為1.28%，但在基礎效應的推動下，未來幾個月的按年漲幅應該會大幅上升。

Hatzius預計美國核心PCE將在4月份見頂於2.31%，整體PCE將在5月份見頂於2.90%。在CPI方面，Hatzius預計核心CPI和整體CPI將分別在5月份見頂於2.26%和3.66%。