中國經濟｜3月財新中國服務業PMI大升至54.3　連續11個月擴張

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-06 10:05

財新網報道，4月6日公布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）大幅上升2.8個百分點至54.3，連續11個月位於擴張區間，並且結束此前三個月的下降趨勢。

此前公佈的3月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）下降0.6個百分點，錄得50.6，降至2020年5月以來最低。在服務業PMI回升幅度明顯大於製造業放緩幅度的帶動下，3月財新中國綜合PMI錄得53.1，較上月上升1.4個百分點，顯示中國整體生產經營活動穩健增長。

服務業PMI和綜合PMI走勢與中國國家統計局一致。國家統計局公佈的3月服務業商務活動指數上升4.4個百分點至55.2，綜合PMI提升3.7個百分點至55.3。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情以後的經濟復甦仍在持續，3月製造業和服務業供求均位於擴張區間，但受秋冬局部疫情結束影響，兩者邊際改善速度有所分化：製造業恢復速度連續第四個月下降，服務業則強勁反彈。受此影響，服務業就業當月大幅改善，製造業就業市場則明顯承壓。通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格指數已連升數月，通脹壓力不斷凸顯，制約未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。