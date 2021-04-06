FF向美國證監會提交上市文件　最快5月登陸納斯達克

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-06 11:53

澎湃新聞4月6日報道，美國時間4月5日，即將與PSAC完成合併交易並以股票代碼「FFIE」在納斯達克交易的Faraday Future（法拉第未來，簡稱FF）正式向美國證監會提交S4上市文件。

作為美國證監會企業掛牌上市流程中最重要法律登記文件，S4文件的提交標誌FF預計二季度登陸納斯達克進入倒計時，上市交易流程或將在5月份之內完成。

文件檔顯示，FF預計在2022年交付首批量產電動車，並預計在2025年累計交付超45萬輛。Property Solutions Acquisitions （PSAC）的董事會高度認可FF的公司願景、管理團隊、高端技術以及FF擁有的超800項智慧電動車專利。

根據FF此前的官方消息顯示，FF旗下首款旗艦車型FF 91計劃在SPAC上市交易完成後約十二個月內推出。此外，檔顯示FF目前繼續擁有其位於美國加州漢福德工廠的使用權，預計未來FF會使用該工廠作為主要基地在美國生產電動汽車產品。

隨著S4檔的披露，供應商信託，債轉股模式等FF運行的核心商業資訊浮出水面。

據報道，接近此次上市交易的人士表示：「這次S4檔披露了FF的供應商信託和債轉股模式，許多核心供應商都很看好FF的未來發展，於是通過FF獨有的供應商信託持股計劃將債權轉變為股權。」據了解，此次S4檔披露了高達1.16億美元的供應商信託持股計劃，將供應鏈和FF有機整合在一起，打破了電動車行業供應鏈上下游的傳統關係模式，同時掃清了之前的債務包袱，從而保證了FF之後的融資可以全部用到研發生產等正向投入中。

此外，FF創始人賈躍亭2019年在美國提交個人破產重組申請，將其個人資產通過債權人信託的方式轉讓給債權人，讓債權人成為FF的股東。本次提交的S4文件中也提到了這一事項。從S4檔所披露的股權結構來看，FF原有股東以及債權人（通過債轉股）將在交易後繼續佔有公司大部分股權，股權比例達到66%。

「此次向SEC提交S4文件，也標誌著FF釐清消化了過往由於種種原因造成的債務等歷史包袱，輕裝上陣將有利於FF集中資源實現對於投資人和用戶的承諾。」上述接近此次交易的人士分析表示。

根據S4文件顯示，FF已經通過了2020年的財務審計，這標誌著FF過往的債務等負面因素已經從審計和財務層面全部釐清。

S4檔還披露了PSAC董事會批准通過的FF股票激勵計劃。

根據該激勵計劃，2021年FF全體員工悉數有資格獲得激勵性及非限制性股票期權以及業績獎等獎勵。近日，中國汽車行業的領軍人物陳雪峯上任FF中國區CEO、加上近期持續不斷的中高層頂級人才加盟，都是FF合夥人制度吸引力的重要體現。