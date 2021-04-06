Archegos爆倉｜瑞信虧損估計達47億美元　將進行高層改組

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-06 17:20

受Archegos爆倉事件影響，瑞士信貸4月6日宣布，與Archegos Capital Management LP的往來損失估計為44億瑞郎（約合47億美元），將中止一項股票回購計劃，同時縮減擬議股息。

據路透社報道，瑞士信貸同時表示，首席風險官Lara Warner及投行業務主管Brian Chin將辭任；瑞士信貸甩賣超過20億美元的股票，以平對陷入困境Archegos Capital的曝險。

該公司稱，Christian Meissner將自5月1日起接任投行部門主管，Joachim Oechslin則將暫時接任首席風險官，Thomas Grotzer將暫時接任全球合規主管。

瑞士信貸首席執行官Thomas Gottstein在一份聲明中稱，「我們Prime Services部門與一美國對沖基金倒閉相關的損失龐大，難以接受。」

瑞信的風險管理協議一年來受到嚴格審查，Warner和Chin為此付出了代價。兩項主要業務關係接連爆雷，令瑞信蒙受損失，摩根大通分析師預計損失可能高達75億美元。

就在Archegos事件發生幾周前，瑞信的另一家主要客戶，英國金融公司Greensill剛剛倒閉。此前瑞信推出了為Greensill運營提供融資的基金。在該公司倒閉後，Warner的角色也受到了審查。