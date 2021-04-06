助攻拜登2.3萬億美元基建　耶倫呼籲實行全球最低企業稅

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-06 21:23

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月5日公開呼籲各國對跨國公司設定統一的最低企業所得稅稅率。

耶倫表示，她正與20國集團（G20）國家合作，商定全球企業最低稅率，以結束「為期30年的企業稅逐底競爭」。

自2017年特朗普（Donald Trump）稅改將企業稅率從35%大幅下調至低於國際平均水準（24%）的21%以來，多國紛紛降低稅率來吸引跨國企業。分析認為，耶倫在這個時間點呼籲各國設定統一企業稅最低稅率，很大程度上是在為拜登（Joe Biden）政府的大型基建計劃尋求全球協助。

拜登政府在3月31日正式公佈了規模達2.25萬億美元的基礎設施建設計劃，並提議通過提高企業稅來為基建籌資。具體來看，計劃將企業所得稅率從21%上調至28%，將美國公司海外利潤最低稅率從目前的10.5%提高至21%。

如果只有美國提高跨國公司稅率，那麼美國的國際性企業相對於其他國家的國際性企業的競爭優勢就會被削弱，不僅如此，總部在美國的跨國公司還可能利用全球稅收窪地進行跨境利潤轉移。而如果全球實施統一的最低稅率，稅收的逐底競爭一定程度上會受到限制，從而也就保護了美國國際性公司的競爭力。

「在美國實施如此高離岸稅率的情況下，與全球最低稅率保持一致會減輕（美國公司）系統的壓力。」《華爾街曰報》援引畢馬威會計師事務所華盛頓國家稅務局負責人馬納爾·科溫（Manal Corwin）的話稱。

拜登政府希望其他發達國家也能將跨國公司最低企業稅率提高至與美國相似的21%。美國稅收政策中心（Tax Policy Center）數據顯示，2020年，美國企業所得稅最高稅率為25.8%，在36個經濟合作與發展組織（OECD）國家中排在第11位，不過在七國集團（G7）中位列第六。