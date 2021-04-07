德銀料未來三個月美股將大幅回落　最多瀉一成

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-07 08:30

據新浪財經4月7日報道，德意志銀行首席美國股票策略師預計，隨著美國宏觀經濟增長指標在今年夏季達到頂峯，預計未來三個月美國股市將大幅回落。

Binky Chadha在週一（4月5日）發佈的一份報告中警告客戶，他預測隨著經濟增長趨緩，股票市場將經歷「重大盤整」，跌幅將在6%至10%之間。

他的報告使用美國供應管理協會（ISM）的製造業指數來衡量週期性宏觀經濟增長。

Chadha寫道，ISM數據的增長「通常在衰退結束後的一年左右（10個月至11個月）達到峯值，在我們看來目前將達到這一水準」。從歷史上看，在該數據增長峯值附近標普500指數拋售的中值為-8.4%；即使是在ISM數據趨於平穩而不是下跌的情況下，標普500的中位數跌幅也達到了5.9%。」

值得關注的是，在17年來最強訂單和生產數據加持下，美國製造業在3月份錄得了1983年以來最快的擴張速度。

ISM此前發佈的數據顯示，美國企業活動指數從前月前的60.8升至64.7。這一結果超過了接受調查的所有經濟學家預測。

美國3月服務業活動增速也創下有紀錄以來最高水準。週一（4月6日）公佈的最新數據顯示，ISM服務業指數從9個月低點55.3升至63.7，為1997年有紀錄以來最強。

此外，據高盛和SoberLoook的數據，當美國ISM製造業指數高於60時（例如當下），標普500指數3個月至6個月的遠期回報率為負。