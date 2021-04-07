騰訊遭大股東減持1.9億股　最多折讓8.7%　溫傑料明日股價低開

撰文： 張偉倫 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-07 17:57

騰訊（0700）再次遭大股東減持。據外電報道，於荷蘭掛牌的南非傳媒企業Prosus擬大手減持1.91億股，或佔股王已發行股權的2%，完成後對騰訊持股將由30.9%降至28.9%。

據銷售文件顯示，Prosus以每股作價575元至595元減持騰訊，較今日收市價折讓5.5%至8.7%，涉資145億美元（約1,131億港元）。

報道指出騰訊得悉Prosus減持，對此表示理解及支持；而Prosus表示在未來3年內不會再減持騰訊，並對騰訊的業務潛力具信任。

3年前亦曾減持近1.9億股

今次是繼2018年3月，Nasper再次大手沽出騰訊。當年3月23日，Nasper以每股405元減持1.89億股騰訊，套現約765.5億元，持股比例由33.17%降至31.17%。當年Nasper承諾於3年內不再減持。

2018年已減持騰訊Naspers於2019年9月將Prosus分拆出來到阿姆斯特丹泛歐交易所上市，用來持有後者的國際互聯網資產，包括騰訊股份。換言之，Naspers當時透過沽出Prosus，已變相減持騰訊。

Naspers去年1月亦宣布，出售約2,200萬股Prosus股份，每股作價67.5歐元，套現約15億歐元（相當於129億元）。

騰訊收市報629.5元，跌3.7%。至於騰訊在德國的預託證券股價明顯下挫，最新報66.29歐元，跌7.49%，折合約613.1元，較本港收市價低2.6%。

溫傑：投資者可趁低吸納

對此，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，大股東再減持並不意外，只因口頭承諾已到期，Prosus以每股作價575元至595元減持，較今日收市價折讓略多，預料騰訊明日（8日）低開，股價短期內受壓。

不過，他又指，此舉並不代表股東看淡騰訊，亦有可能是為了減少資產負債，惟相信業務不受影響。若為有貨的投資者可能要「坐一坐」，冇貨的投資者反而可趁低吸納。