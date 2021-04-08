美股｜中概股暴跌　騰訊ADR跌7.54%　今在港招股攜程ADR跌3.4%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-08 04:41

美東時間4月7日美聯儲發布三月會議紀要，寬鬆政策短期不會停，預期年底通貨膨脹率或達到2.2％，投資者從中尋找未來政策走向的綫索。美股波動，收市標普500指數小幅上漲0.15％，徘徊在周三的紀錄高位附近；道指微升0.05%，納指跌。中概股領跌，納指成分股中拼多多（PDD）跌6.9%墊底，隨後是網易（NTES）跌3.6%，今日在港招股的攜程(TCOM)跌3.41%。

美股收市，標普500指數升5.9點或0.15%，報4079.85點。納斯達克指數收市跌9.54點或0.07%，報13688.84點。道瓊斯工業指數升16.02點或0.05%，報33446.26點。

傳統大盤科技股紛紛報升，為指數帶來支持，FB升2.23%，Nvidia 升2%，Amazon 升1.7%，谷歌母公司Alphabet升1.348%，蘋果升1.339%，英特爾升1%，微軟升0.8%，Twitter升2.97%。Tesla則大跌2.986%。

中概股表現强差人意。再次遭大股東Prosus大手減持1.91億股的騰訊美股ADR早段一度急挫9.69%，收市報78.27美元，瀉7.37%，折合約608.91港元，較港收市價629.5港元低3.26%。

周三盤中聯邦公開市場委員會公佈了3月16日至17日會議的會議紀要，除投票決定將短期借貸利率維持在零左右並繼續每月購買至少1200億美元債券之外，委員會還提高了對未來經濟增長和通貨膨脹的展望。 2021年國內生產總值增長中位數預期為6.5％，大大高於12月份預測的4.2％。會議總結儘管經濟大幅度增長，但離可以扭轉超寬鬆政策還有距離。官員們表示，今年年底失業率可能降至4.5％，通貨膨脹率可能達到2.2％，略高於美聯儲傳統的2％的目標。