美國2月份貿易逆差創新高　達711億美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-08 09:10

美國貿易逆差在2月份擴大至創紀錄水平。根據美國商務部周三（4月7日）發佈的數據顯示，2月份商品和服務貿易逆差為711億美元，高於1月份修正後的678億美元。經濟學家對2月份貿易逆差的預期中值為705億美元。

2月份嚴寒天氣影響了雙向貿易，但出口降幅高於進口降幅。

值得關注的是，自2020年2月達到3年多最低水平以來，美國月度貿易逆差一直在逐月擴大。進口商品湧入美國港口，導致集裝箱短缺，不僅抬高了運費，也讓美國國內生產商在庫存較低的情況下心急如焚。

3月下旬一艘擱淺的巨型集裝箱輪船堵住蘇伊士運河多日，迫使航運公司考慮費時費錢的非洲繞行路線，令全球供應鏈面臨考驗。

美國2月份總進口下降0.7%，至2,583億美元；出口下降2.6%，至1,873億美元。

與此同時，全球半導體短缺導致福特、日產等汽車公司減產，也影響了全球貿易。

半導體進口總值50億美元

此外，2月份半導體進口額基本持平於50億美元，而晶片出口額下降超過4億美元，至48億美元。

2月份汽車和消費品進口額下降，工業原料（包括石油）進口增長。

2月份商品貿易逆差增長大約3%，至880億美元，服務貿易順差降至169億美元，為2012年以來最低。