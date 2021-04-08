耶倫︰拜登稅收計劃將把2萬億美元企業海外利潤帶回美國

撰文： 佟珉 最後更新日期： 2021-04-08 08:57

當地時間4月7日，美國財政部長珍妮特·耶倫公佈了拜登政府擬議中的新公司稅法的詳細賣點。她表示，這項計劃對所有美國人都更加公平，將消除公司將投資和利潤轉移到海外的動機，並籌集更多資金以滿足國內的關鍵需求。

財政部詳細闡述了總統喬·拜登2.25萬億美元經濟計劃中關於稅收的提議，稱通過這些修改，十年間將把大約2萬億美元公司利潤帶回美國稅收網絡，其中，讓企業不再有動機把利潤轉移到海外的措施，將帶來約7000億美元聯邦收入。

總而言之，這項稅改將在15年間帶來大約2.5萬億美元額外稅收，從而可幫助拜登旨在投向基礎設施、綠色投資及社會福利等領域的八年財政支出計劃。

「我們的稅收已經達到二三十年來最低水準，而且隨著稅收繼續下降，我們投資道路、橋樑、寬帶和研發的資金也會越來越少，」耶倫在電話記者會上表示。「通過選擇在稅收上競爭，我們忽略了在工人技術、基礎設施實力上的競爭。這是事與願違的競爭，這就是為什麼我們要提出這項『美國製造』稅收計劃的原因。它會改變整個遊戲。」

報告長達17頁

美國財政部週三發佈了一份長達17頁的報告，這可能會成為政府官員和國會議員未來數月推動國會通過收支總提案的路線圖。

公司稅收計劃的關鍵要素包括對海外及國內報告給股東利潤的最低稅率要求，相關調整將大大增加公司應納稅額。

這項稅收提案遭到共和黨議員強烈反對和一些溫和派民主黨人的阻攔。西弗吉尼亞州參議員Joe Manchin曾表示反對公司稅率超過25%。在兩黨各佔參議院50個席位的情況下，如果拜登想讓自己的計劃獲得通過，就不能失去任何一個民主黨參議員的支持。

儘管包括美國商會和商業圓桌會議在內大多數商業組織都反對加稅，但一些企業也承認，提高公司稅可能有益於支持基礎設施建設。亞馬遜首席執行官貝佐斯週二表示支持提高稅率，但未説明具體數字。

全球最低稅率建議的提出，正值經合組織（OECD）與包括美國在內約140個國家磋商建立企業利潤全球徵稅標準事宜。全球稅率尚未確定，不過先前提議暗示稅率約為12.5%。拜登提出的21%遠高於此，可能使談判變得更加複雜。