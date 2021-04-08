美國正準備解除對伊朗制裁　紐約期油續處於每桶60美元以下

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-04-08 11:10

據《路透》報道，美國國務院於周三（7日）舉行發佈會稱，美國正準備取消對伊朗的制裁，以恢復伊核協議。美國國務院表示，準備解除的制裁包括與伊核協議不符的相關內容，但內容沒有提供具體細節。

據伊朗媒體同樣於周三報道，伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪表示，目前伊朗豐度為20%的濃縮鈾儲量達55千克。

他表示，伊朗議會通過的《反制裁戰略法》要求伊朗原子能組織出於和平目的生產豐度為20%的濃縮鈾，並在伊朗境內每年儲存120千克。在執行該法後，伊朗啓用了新型離心機，目前丰度為20%的濃縮鈾已近乎達到目標儲量的一半，並將在8個月內完成該目標。

此外，伊朗總統魯哈尼在內閣會議上表示，重振《聯合全面行動計劃》（即伊核協議）開啓了新的篇章。伊核協議現有簽署國在維也納會談後一致認為伊核協議是最優選擇，應全面執行該協議。魯哈尼表示，這對於伊朗來説是巨大的成功。

魯哈尼表示，過去3年，美國對伊朗施加了最為嚴酷的制裁。儘管面臨巨大壓力，但伊朗的經濟依然沒有被壓垮。現在，美國已經認識到其「極限施壓」政策的失敗，轉向伊朗尋求對話，並將重新履行伊核協議承諾。在伊朗看來，這是美國的一種「悔過」，但伊朗也將根據美國的實際行動檢驗其是否「真心實意」。這也向世界説明了伊朗核活動的和平屬性。

稍早，據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社當地時間4月6日報道，伊朗「薩維茲」號貨船在紅海發生事故。

根據塔斯尼姆通訊社的報道，本次事故是附着在船體上的水雷爆炸導致的。報道稱，這艘貨船長期駐紮在紅海，以向伊朗在當地的反海盜護航任務提供支援。

此外，路透社援引沙特阿拉伯阿拉比亞電視台的報道稱，遭襲擊的伊朗貨船隸屬於伊朗革命衞隊。

國際油價方面，NYMEX原油自前期高點每桶67.98美元下跌超12%，最新報59.56美元。