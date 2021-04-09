台積電業績「標青」　員工受惠收入高漲　竟可一次性購入20套房？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-09 08:00

據內媒報道，美國制裁華為已兩年多，原本預計半導體市場會因此下滑，但是華為提前下單搶購產能，再加上疫情因素影響，全球半導體行業不降反升，這半年來更是產能緊張缺貨。

在當前情況下，作為全球最大的晶圓代工廠台積電的業績紅到發紫，近半個月來漲價的傳聞就有3次調整。

3月29日有消息稱，台積電將逐季上調12英寸晶圓價格，最高漲幅達到25%。

3月30日，又有消息稱台積電將從4月份起提高其驅動晶片的代工報價。

4月1日，台積電官方確認，將從2021年底的訂單開始取消對客户的優惠，這已經是變相漲價數個百分點。

4月1日，台積電官方確認，將從2021年底的訂單開始取消對客户的優惠，這已經是變相漲價數個百分點。（資料圖片）

台積電業績暴升，員工的收入也水漲船高。此前有內部員工透露，全年工資、分紅、獎金計算合共差不多是月薪的41倍，是一個普通工程師的收入，高管級別的更誇張。

員工收入大漲後，台積電所在地的房地產銷量亦熾熱，日經新聞亞洲版援引台積電新竹晶圓廠附近的房產中介的消息稱，從去年6月份開始，公寓價格就開始飆升。當地Costco附近的一個社區亦很受歡迎，該社區靠近台積電總部，售價約100萬美元的公寓迅速被搶購，主要是台積電的員工購買。

根據台積電內部員工消息透露，有員工一次就購入20多套房子。

台積電去年利潤高達176億美元，由於半導體市場缺貨，現在他們準備加大投資，未來三年將投入1,000億美元建設新的晶圓廠。