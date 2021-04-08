投資者看淡亞洲區內九種貨幣　人民幣淡倉創自去年5月新高｜調查

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-08 18:30

據《路透》今日（8日）公佈的一項調查發現，美國經濟復甦以及亞洲各地新冠肺炎疫情病例增加，皆削弱風險敏感資產的吸引力，而大多數亞洲貨幣的看跌押注穩固。

調查訪問了11位受訪者，發現他們對人民幣的淡倉押注處於去年5月以來的最高水平，而菲律賓披索和泰銖的看跌押注微增，保持在近一年高位。

上月因經濟指標日益顯示美國復甦將超過其他發達國家，刺激美國國債孳息率和美元上升，投資者對所有亞洲貨幣的看法一年來首次轉趨偏淡。

聯儲局寬鬆貨幣政策 削弱美債收益率和美元

而聯儲局在息議會議記錄亦重申寬鬆貨幣政策，但沒有提供新的催化因素，這削弱了美債收益率和美元。

由於目前有數個亞洲國家再爆新一波新冠肺炎，情況亦創死亡人數紀錄的新高，也給新興市場貨幣帶來不確定性。惟值得留意的地方是，受訪者的回復是在聯儲局公佈最近一次息議會議記錄之前。

肺炎病例影響 印度盧比淡倉創5月以來最高

另一方面印度央行周三（7日）維持指標利率在紀錄低點不變。但印度盧比因其央行承諾大規模公債購買計劃而遭遇，逾一年半以來最差單日表現。

ING亞太地區研究負責人Robert Carnell指，有可能是因為昨日（7日）印度單日新增新冠肺炎病例數字，令印度成為世界上單日感染最嚴重的國家。

調查集中，亞洲新興市場九種貨幣的當前倉位情況，當中包括人民幣、韓圜、新加坡元、印尼盧比、新台幣、印度盧比、菲律賓披索、馬來西亞馬幣和泰銖。同時，採用對淨好倉或淨淡倉部位的估值，從負3到正3，正3表示市場大舉看好美元。