攜程招股價定位吸引　未來兩年價值可過千元？｜新股聶人‧聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-04-12 08:00

自3月30日（3月期結日子）以來，恆指「日升日跌」，未見明確方法，但亦不減中概股來港上市的意欲。攜程集團－S（9961） 於4月8日至4月13日中午進行招股，預算上市日期為4月19日，招股價上限為333.00元，較4月7日美股收報38.81美元，折合302.718港元，溢價約一成。若於4月13日的定價日期，美股走勢仍見偏軟，可望在港上市價為315.00元或以下。而按4月7日美股收市價計算 ，攜程總市值為233.28億美元，折合近1,820億港元，市值遠高於千億港元反映規模並不小。

攜程網推代辦簽證平台，內地居民獲68個國家和地區免簽落地簽待遇。（視覺中國）

連續三年全球最大在線旅行平台

攜程是全球領先的一站式旅行平台，可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。用戶可以通過平台進行任何類型的旅行預訂，從目的地內活動、週末短假及短途旅行，到跨境旅遊及商務旅遊。多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定制化及精品產品。集團經營一系列品牌，包括攜程（Ctrip）、去哪兒（Qunar）、Trip.com及天巡 （Skyscanner）。根據報告，以商品交易總額（GMV）口徑統計，集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。

令人愉快及啟發靈感的旅行體驗

集團是一家以用戶為中心的公司，致力於為每一位用戶提供個性化、便捷、令人愉快及啟發靈感的旅行體驗。對生態系統中的合作夥伴進行賦能，包括已列出的住宿、航空公司及其他旅行產品供應商，使其能夠接觸到平台上龐大的用戶流量；且專注於技術研發並運用其改善旅行體驗。

集團自研的人工智能（AI） 及大數據分析技術，使其能夠將大量的旅行數據轉化為商業智能及運營知識，進而持續優化其旅行產品並提高運營效率。由於此乃市場關注度高，以及行業前景吸引的股份，因此雖然受疫情影響令去年錄得虧損，於2017至2019年淨利潤分別約21.61億、10.96億和69.98億美元，筆者認為此股具備中長線投資價值。

雖然受疫情影響令去年錄得虧損，於2017至2019年淨利潤分別約21.61億、10.96億和69.98億美元，筆者認為此股具備中長線投資價值。（資料圖片）

非屬爆炸性上揚的股份

值得留意的是，攜程早於2003年12月9日已在美國納斯達克交易所上市，當時上市價為18.00美元，配合於2006、2007、2010和2015年四度進行1拆2股本重組，經調整上市價為1.125美元，相對今年4月7日收報38.81美元，歷時約17年累升33.50倍。此價處於2019年7月水平，較同年高位46.50美元相距19.81%。歷時高位則見於2015年的57.36美元（已經過拆股調整），較現價高出47.80%，反映股份不屬於股價具爆炸性上揚的類型，認為較適合中長線增值投資者認購股份。

按4月7日收市價計算 ，攜程總市值為233.28億美元，而Booking集團和Expedia的市值分別達到了987.44億和247.50億美元。

同業比較 反映攜程價值嚴重低估

相對市賬率為1.52、20.18和16.39倍，反映攜程價值被嚴重低估。今次在港第二上市，可望令價值釋放，保守地視合理市賬率為5.00倍計算，每股合理值為128.00美元，折合約992.00港元，相對招股價上限333.00港元，潛在升幅近兩倍。不過投資者應留意價值釋放需時，相信最快要到明年，才可望股價升至992.00港元水平。

另可留意截至2020年底，集團資產淨值約1,004億元（人民幣‧同下），相對招股價上限333.00元產生集資淨額會計入賬約872億元，相對約6.33億股，每股淨值折合為204.8321港元，較333.00元產生市賬率為1.63倍，仍是遠低於Booking集團和Expedia的市賬率。

同樣以合理市賬率為5.00倍計算，每股合理值進一步提升至1,024.00元，相對招股價上限333.00港元，潛在升幅高逾2.07倍，確認招股價定位吸引。此股每手買賣單位為50股，以招股價上限333.00元計出認購成本為16,650元，因高於3,000元，可見這是進場門檻偏高的股份；但考慮到現時恆指表現欠佳，投資者轉為更積極認購新股；故此若要穩中一手，預算認購200至400手股份便可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。初步目標價為上市價高20%至25%；買入價下跌20%可考慮離場。

撰文：聶振邦（聶Sir）

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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