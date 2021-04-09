馬雲任首屆校長　連汪小菲都讀過　湖畔大學傳被當局叫停招生

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-09 19:35

據外媒報道，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲擔任校長的湖畔大學已被北京當局停止招生。

報道稱，湖畔大學今年3月開課的一年級已經停止授課。阿里巴巴與湖畔大學並沒有回應。

湖畔大學於2015年開辦，位於杭州西湖畔，由馬雲、聯想集團創辦人柳傳志、萬通集團董事局前主席馮侖、前清華大學經濟管理學院院長錢穎一、復星國際董事長郭廣昌、銀泰集團創辦人沈國軍 、港大經管學院院長蔡洪濱、巨人網絡董事長史玉柱共同創辦。

當中馬雲擔任首任校長，其餘成為湖畔大學第一屆校董事會成員。

該大學宗旨是培訓內地初創企業家，但內地多名學者不滿這間學院的營運，認為湖畔大學並不符合大學宗旨。湖畔大學3年期課程學費約58萬元人民幣。

資料顯示，湖畔大學從2015年開始第一期招生，此後招生範圍逐步擴大，涉及醫藥醫療、保險金融、投資、食品、日化、家居、通訊、教育、互聯網、新能源、智能製造、新科技等12個社會重要領域的企業，幾乎囊括了國家經濟的方方面面。

當中，既有杭州外婆家吳國平、西貝賈國龍這樣的餐飲界大腕，也有58同城姚勁波這樣的互聯網創業成功人士，亦有汪小菲這樣的明星富二代。有報道指，2019年入學的學員包括內地健身程式 KEEP 的主要行政人員。

此外，湖畔大學錄取率僅為4.07%，還低於世界知名學府斯坦福大學錄取率4.4%。