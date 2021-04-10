反壟斷｜阿里被開出大罰單　監管當局提16條整改要求

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-10 13:33

阿里巴巴（9988）因涉壟斷行為被中國國家市場監管總局處罰182.28億元人民幣，刷新中國反壟斷歷史上最大的罰單。市場監管總局已向阿里發出《行政指導書》，共16條整改要求。

市場監管總局通告顯示，2021年4月10日，依法做出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為， 並處以其2019年中國境內銷售額4,557.12億元4%的罰款，計182.28億元。同時，市場監管總局也向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求其全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

《行政指導書》中列出的整改要求如下：

一、全面規範自身競爭行為

1． 立即對照《反壟斷法》開展全面深入自查，檢視並規範自身經營行為。

2． 依法申報達到《國務院關於經營者集中申報標準的規定》規定申報標準的經營者集中，不得違法實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中。

3． 不得利用技術手段、平台規則和數據、算法等，實施壟斷協議和濫用市場支配地位行為，排除、限制市場競爭。

二、嚴格落實平台企業主體責任

4． 強化平台內部生態治理，不斷完善服務協議、平台運營、資源管理、流量分配等交易規則，客觀中立設定搜索、排序等算法，公平公正使用數據資源，切實提高平台治理規則的公開性和透明度，依法保護個人信息和隱私。

5． 按照公平合理無歧視的原則與平台內經營者開展合作，不得從事向平台內經營者收取不公平高價服務費、對平台內經營者施加不合理限制或者附加不合理交易條件、歧視性對待平台內經營者等行為。

6． 建立消費者、平台用户、社會專家等對平台企業的外部評價機制，自覺接受社會監督，不斷完善平台內部治理規則。

三、完善企業內部合規控制制度

7． 建立並有效執行反壟斷合規制度，明確合規管理要求和流程，完善合規諮詢、合規檢查、合規匯報、合規考核等內部機制。

8． 定期開展公司高管和工作人員合規培訓，增強反壟斷合規意識，提升合規能力。

9． 建立定期向監管部門報告合規情況制度，自覺維護公平競爭的市場秩序。

四、保護平台內經營者和消費者合法權益

10． 依法為平台內經營者和消費者提供全面、真實、準確、及時的交易信息，充分保障平台內經營者和消費者的知情權、公平交易權和自由選擇權。

11． 建立並暢通投訴舉報渠道，健全投訴處理制度和爭議在線解決機制，制定並公示爭議解決規則，及時、有效處理平台內經營者和消費者的反映。

12． 對平台內經營者採取搜索降權、下架商品、暫停服務等懲罰性措施，應當及時予以公示。

13． 建立各方面反映集中的競爭問題定期分析研判制度，加強與監管部門溝通，及時完善內部制度規則。

五、積極維護公平競爭促進創新發展

14． 依法加大平台內數據和支付、應用等資源端口開放力度，充分尊重用户選擇權，不得沒有正當理由拒絕交易，促進跨平台互聯互通和互操作。

15． 帶頭強化行業自律，積極通過技術革新、質量改進、服務提升、模式創新等開展良性競爭，實現創新發展。

16． 堅持包容共享原則，為平台內經營者特別是中小商家提供便捷優質的服務，促進平台經濟和實體經濟協同發展。