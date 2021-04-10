阿里巴巴股價考驗200港幣大關 是否是利空出盡？

撰文： 陸一 最後更新日期： 2021-04-10 12:34

塵埃落定，自阿里巴巴去年依據反壟斷法被立案調查，終於有了結果。中國市場監管總局宣佈，認定阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務市場具有支配地位，且自2015年以來濫用該市場支配地位推行「二選一」。根據反壟斷法，決定對阿里巴巴處以182.28億元人民幣罰款。

還記得，2020年12月24日，市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。當時，受此調查影響，阿里巴巴股價當天大跌13.37%，市值一夜蒸發超900億美元。如今開出182.28億元人民幣最大罰單，在昨日4月9日美股市場上，阿里巴巴雖跌2.16%，看似還未受到此消息影響，因為中概股在市場普跌。如此，相信周一4月12日開市，阿里巴巴股價將重挫。

毫無疑問，這一處罰也是反壟斷法在網路平台企業身上的一次最強執法。這一罰款金額刷新了中國反壟斷罰款的記錄。此前，高通在2015年被罰的60.88億元。

182.28億元人民幣是什麼概念？根據市場監管總局的説法：「並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款」。而根據阿里巴巴集團發佈2020財年全年財報顯示，截至2020年3月31日的12個月裏，阿里巴巴數字經濟體的消費型商業業務GMV(網站成交總額)達人民幣7.053萬億元，突破1萬億美元。本財年，阿里巴巴集團收入為人民幣5,097.11億元。

再根據2月2日晚阿里巴巴集團發佈的2021財年第三季度財報，（注：阿里巴巴財年與自然年不同步，從每年的4月1日開始，至第二年的3月31日結束）營收2210.8億元，淨利潤為779.77 億元，歸屬於普通股股東淨利潤為794.27億元。182.28億元罰款相當於阿里巴巴在2021年財年Q3不到一個月也就三個星期的淨利潤。

也就是説，182.28億對於其他企業可能是一筆天價罰款，對於阿里巴巴這個電商巨頭來説不會對其傷筋動骨。

根據《反壟斷法》，對實施濫用市場支配地位行為的經營者，應處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。按照官方通告的説法，最終對阿里巴巴處以2019年銷售額4%的罰款，是選擇了一個折中數據。無論是從違法行為的認定，還是罰款金額的確定，都體現了依法治國的基本要求，於法有據、於理應當。是對平台內商家和廣大消費者合法權益的切實保護，對其他壟斷企業也是一個嚴厲警示。

此前外界還曾猜測，監管部門可能要求阿里巴巴剝離非核心業務。不過此次處罰並未涉及對這些資產的處置要求。

對阿里巴巴來説，如此鉅額的罰款另一方面看，算是一個利好，靴子終於落地，這對於之前資本市場的無邊際的擔憂反而是好事，利空出盡。可能這也意味着螞蟻集團上市的事情也向前邁了一步。但不論怎樣，阿里股價一定經過一輪震盪。

去年，阿里巴巴港股股價最高位是10月28日的309.4港幣，後收到螞蟻集團IPO受阻影響，股價一路走低。再到12月底，阿里巴巴接受反壟斷調查，最低報207，2港幣。4月9日收市時報價218港幣，預判開市阿里巴巴股價考驗200港幣大關。當年阿里巴巴回歸正式在香港掛牌上市，開盤價為187港元。

$阿里巴巴集團控股有限公司(09988.HK)$