信和兩自行研發項目　獲日內瓦國際發明展金獎

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-10 14:30

信和集團兩項自行研發項目﹕CoolJet和Mobile IAQ Robot，於2021年日內瓦國際發明展獲頒金獎。今年共有數百個來自20個國家及地區的參展單位、約600項發明參與於3月舉行的網上展覽。

CoolJet和Mobile IAQ Robot分別為集團首屆員工創新計劃「信·共創2019」的冠軍和決賽入圍項目，計劃旨在鼓勵同事發揮創意，探索解決方案，提高日常運營效率和改善生活質素。

CoolJet為一項專利技術，設計成「可穿戴式冷風裝置」，適用於有通風需要及溫度較高的工作環境。

CoolJet為一項專利技術，設計成「可穿戴式冷風裝置」，適用於有通風需要及溫度較高的工作環境。外套以雙層設計，內置由熱電冷卻器、風量分配系統和冷卻系統組成的溫度調節器，讓冷空氣於外套夾層之間流動，同時將熱空氣散發到四周，保持通風。

Mobile IAQ Robot附有自動導航系統，並配備專屬儀表板及管理系統，可用作室內空氣質素檢測器及顯示器。

另一項獲頒金獎的發明Mobile IAQ Robot附有自動導航系統，並配備專屬儀表板及管理系統，可用作室內空氣質素檢測器及顯示器，持續檢測多達9個室內空氣質素參數，包括空氣中的懸浮顆粒PM1、PM2.5和PM10。機械人的螢幕和網上儀表板更可實時顯示室內空氣質素數據，讓用戶按數據即時作出相應的糾正和改善措施。

信和集團副主席黃永光表示，集團深信創新思維是引領未來的關鍵，致力培育集團內部創新文化，並進一步將CoolJet的概念轉化為實際應用方案。對於今年有超過130項來自香港的作品參與這次享譽國際的發明展，信和深感榮幸集團的兩項發明能夠獲獎，並樂見香港的科研成果及同事的發明備受國際肯定。