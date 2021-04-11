消費券｜陳茂波：消費券規模達360億元　料提振香港經濟增長0.7%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-11 11:19

政府今日（11日）宣佈，已甄選4家儲值支付工具營辦商協助推行消費券計劃，包括支付寶香港（AlipayHK）八達通、香港電訊（6823）旗下Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布發放5,000元的電子消費券計劃詳情，目標是在暑假期間開始接受登記。

陳茂波指，政府在甄選儲值支付工具營辦商時，考慮多個因素，包括儲值支付工具的普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面，及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦有徵詢金管局的意見。

設中央系統讓市民登記電子消費券

這些儲值支付工具目前分別涵蓋3萬至10萬家本地零售、飲食及服務商戶。為鼓勵更多本地商戶參與計劃，政府已與各儲值支付工具營辦商商討便利及支援本地商戶使用電子支付系統的安排。

陳茂波表示，將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料時間。

消費券料有助提振港經濟增長0.7%

陳茂波又提到，電子消費券計劃規模達360億元，料為本港今年的經濟增長帶來0.7%提振作用，帶動消費氣氛及加快經濟復蘇動力，亦有助推動小商戶更積極使用電子支付。

他又希望無論是協助推行計劃的儲值支付工具營運商，或是零售、飲食及其他服務業界，也能積極籌辦大型的推廣活動，甚至跨界別的優惠，讓電子消費券發揮更大的乘數效應，提振本地的經濟和就業市場。