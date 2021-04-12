數字人民幣｜深圳再發「禮包」　羅湖區展開消費可享額外優惠

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-12 08:30

牛年春節前後，深圳、北京、蘇州、成都等地紛紛推出數字人民幣試點活動，目前，新一波「數字禮包」正在趕來。

中國媒體《金融時報》4月12日報道，據了解，深圳羅湖區「數字人民幣春之禮」活動於4月10日至4月23日開展，市民使用數字人民幣消費可享額外優惠。

羅湖區「數字人民幣春之禮」活動由羅湖區政府主辦，羅湖區政府和轄內運營機構共同出資，面向深圳地區「數字人民幣APP」用戶推出總計1,000萬元人民幣的優惠福利。活動期間，「數字人民幣APP」用戶在全市範圍內指定商戶使用數字人民幣消費，即可在商家現有優惠的基礎上，享受專屬數字人民幣支付方式的額外優惠。

2020年10月，數字人民幣外部可控試點在羅湖展開，試點取得了良好效果。在上次試點的基礎上，本次活動進一步擴大參與人羣，開發更多的應用場景，以培養市民使用數字人民幣消費的習慣。這是羅湖區積極建設覆蓋全域、先行示範的數字人民幣試點區的生動體現，也將進一步推進深圳數字人民幣應用場景生態體系建設。

本次優惠活動不僅涵蓋此前已是「數字人民幣APP」的用戶，還包括50萬名新中籤者。深圳市民可預約報名，申請成為數字人民幣新用戶，中籤後可同享優惠。

具體來看，個人預約須同時滿足兩個條件，一是僅限地理位置位於深圳市行政區域內在深個人參加，在深個人申請時須開啓設備定位服務；二是使用中國大陸手機號碼和第二代居民身份證進行申請登記。

本次活動參與資格通過「搖號抽籤」決定，預約時間為2021年4月10日9時至4月19日18時。活動期間，符合條件的個人可通過預約平臺進行預約。登記成功後自動進入抽籤池，資訊持續有效，無須重複報名登記。

4月12日至4月21日每日10時，活動主辦方向5萬名中籤人員推送中籤短信，並開放結果查詢埠，未中籤人員無短信通知，將自動進入下一輪抽籤，本次活動總計50萬人中籤。

據了解到，目前，深圳已完成數字人民幣系統改造的商戶有3萬多家。

值得關注的是，本次活動並未採取紅包發放的方式，而是選擇了額外優惠的形式。這一做法更利於培養市民的使用習慣。「由於數字人民幣還處於試點階段，市民還未養成使用習慣。享受額外優惠且不限次數的方式，能夠引導市民更多地去使用，使其成為一種日常的支付手段，這對於未來數字人民幣的發展大有裨益。」一位業內人士如是説。

實際上，數字人民幣試點已在多地漸次推開。在本次試點前，深圳已分別在羅湖區、福田區、龍華區啓動三輪公測，蘇州啓動了兩輪，北京冬奧場景、成都各一輪，線下試點商戶超萬家。今年，北京、上海、廣東等地的《政府工作報告》中均提到，要推進數字貨幣試點應用。隨著未來試點範圍進一步拓寬，應用場景不斷豐富，數字人民幣的消費生態、產業生態將進一步完善。