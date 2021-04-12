阿里巴巴被罰｜反彈9%　券商：罰款影響漸消　沈大師：只宜短線

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-12 12:38

阿里巴巴（9988）被指在內地網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭內地市場監管總局責令整改，並罰款182.28億元（人民幣．下同）。中信證券於報告內指出，截至去年第4季，公司賬面現金及現金等價物約3,121億元，罰款佔比約6%。考慮公司較強勁的自由現金流及融資能力，中信證券認為隨着經營規範及業務逐步增長，罰款的影響有望在後續逐漸消化，維持對阿里買入評級。

阿里今早股價曾高見237.6港元，升8.99%，截至11時47分，阿里股價報233.8元，升7.2%，成交額為114.11億元。

中信證券報告指，今次行政處罰是監管部門強化反壟斷和防止資本無序擴張的重要舉措，有望促進行業有序競爭、健康發展。對阿里巴巴而言，公司初步消除業務經營的不確定性，長期經營風險釋放，預計未來將注重社會價值與科技創新。

報告又指，考慮到2021財年投資收益，新業務投資加大等因素，中信證券調整公司於2021至2023財年的通用會計準則（GAAP）淨利潤預測至1,614億元／1,364億元 ／1,856億元，此前預測為1,374億元／1,614億元／2,006億元。考慮到MMC等新業務的持續投入，下調Non-GAAP預測至1,717億元／1,729億元／2,218億元，現價對應港股PE（Non-GAAP）為23倍／23倍／18倍。反壟斷的監管處罰對阿里短期業績將帶來一定程度影響，中長周期看，數字化行業趨勢下，阿里電商相關業務的核心價值仍穩固，科技布局與投入的長期價值將持續顯現，維持美股及港股買入評級。

沈振盈料阿里巴巴股價短線介乎220港元至250港元上落。（黃舒慧攝／資料圖片）

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，今次罰款可為阿里巴巴短暫消除不明朗因素，相信再面臨罰款機會微，若根據內地反壟斷法，「再要罰的話可能罰其他大的（電商公司）」，阿里巴巴的前景相對其他大型電商公司明朗，以今早現價算合理，但要留意近期新經濟股普遍表現不濟，反彈力度不強，阿里巴巴只適宜短線部署，料股價介乎220港元至250港元上落。