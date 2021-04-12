阿里巴巴被罰落實　中信評反壟斷對美團、拼多多、京東後續影響

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-12 16:36

阿里巴巴（9988）被指在內地網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭內地市場監管總局責令整改，並罰款182.28億元人民幣。

中信證券認為，儘管自2020年底以來市場對平台經濟反壟斷指南已有預期，但由於政策並不清晰，阿里集團被處罰落地預計將引發新一輪負面市場情緒釋放，同時階段性來看相關平台型公司在預期變現率上的提升空間和速度或受到壓制。

中信證券認為，考慮到京東（9618）、拼多多在網絡零售行業仍處於追趕者角色，二者被直接認定為「具有市場支配地位」的可能性不大，但其在平台補貼、用户信息挖掘、新技術應用等運營場景上勢必將在監管的嚴格要求下進一步走向規範和透明。

該行又認為，相較而言，美團在本地生活領域承載了較大的社會責任和線下運營，且外賣業務的利潤貢獻尚不明顯，到店業務佣金率顯著低於競爭對手，難以構成直接被認定為「壟斷性經營利潤」的條件。預計反壟斷直接處罰可能性較低，但考慮互聯網強監管窗口期下，平台型公司在預期變現率上的提升空間和速度或在短期內受到抑制。

美團受到反壟斷監管處罰可能性低

中信證券表示，外賣業務自2020年初以來已取消和獨家商户之間綁定，佣金費率方面提供較大的優惠空間。同時外賣業務平台收費很大程度是對應於提供配送服務的相關費用，並非單純交易佣金，即使當前外賣業務規模和市場格局下，公司外賣1P業務仍處在虧損階段（20Q4虧損約0.09元/單）。

不過，該行認為，美團相比其他互聯網平台承擔更多就業和線下商户運營的扶持，因此判斷受到反壟斷監管處罰的可能性低。對於騎手管理優化，預計大概率將轉移為對靈活就業人員提供更多柔性保障（騎手工商責任險等方式）。

該行又認為，美團到店業務的廣告變現潛力仍然較大，且酒旅佣金率顯著低於OTA競對平台。考慮未來1至2年的高壓監管環境下，預計外賣等業務並不適合做充分變現。短期戰略重心預計仍將聚焦於外賣、社區團購等業務的訂單規模增長。

拼多多：補貼已逐漸有序

中信證券表示，據草根調研，截至今年首季，拼多多市場認可的品牌數量約6,500個，GMV佔比約20%，但品牌商品供給主要由品牌經銷商和中小品牌構成。「二選一」取締後，品牌官方折扣供應鏈的引入有望提速。

該行認為，拼多多補貼已逐漸有序，減少擾亂市場，已從早期大單品的大額現金補貼逐漸轉為品牌折扣商家的主動降價，而社區團購也從早期依賴補貼的野蠻生長期邁入精細化運營階段，後續補貼將趨於合理和規範。

該行，預計強監管下平台將細化用户信息權限獲取通知、顯性化展示遊戲類玩法細則，在更透明的運營環境下繼續追求人貨匹配效率的提升。因此，市場對於拼多多面對的監管隱憂處於可控範圍。

料取締「二選一」是京東拓展良機

中信證券指出，京東全渠道家電零售市佔率為28.9%，測算京東在線上家電零售市場份額達55.8%，若強監管蔓延，京東在家電垂直品類有被認定為「具有市場支配地位」的可能。

但該行考慮到公司自營模式為主（去年自營收入佔比87%），並不存在通過禁止其他平台開店、搜索降權等「損害平台經營者利益」的操作空間，因此被認定「濫用市場支配地位行為」的可能性較低。

與此同時，該行認為「二選一」取締是京東平台供給拓展的良機：京東品質電商的定位與被阿里「二選一」中強管控的品牌調性契合，且次日達的極致物流體驗是阿里消費場景（3至5日達）的有效補充，品牌或有動力在京東平台開設旗艦店。