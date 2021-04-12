《彭博》﹕拜登政府正加強數字人民幣審查　憂衝擊美元地位

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-12 17:33

據《彭博》引述知情人士報道，美國拜登政府正在加強對中國數字人民幣計劃的審查，擔心數字人民幣或是顛覆美元作為世界主要儲備貨幣長期計劃的開端。

知情人士稱，美國財政部、國務院、五角大樓和國家安全委員會的官員正在研究數字人民幣的潛在影響。但不太擔心當前全球金融體系結構會馬上面臨的挑戰，希望了解數字人民幣將如何分配，以及是否也可用於繞過美國的制裁。

不過，貨幣金融官方機構論壇的美國主席Mark Sobel表示，中國的金融體系太脆弱無力，對作為全球儲備貨幣的美元地位構不成真正的威脅。

數字人民幣讓美國進一步考慮推出數字美元

根據國際清算銀行（Bank for International Settlements）的數據，在過去的12個月中，有60多個國家實驗了國家數字貨幣，略高於一年前的40多個，包括瑞典、巴哈馬、俄羅斯等。

報道又指，拜登政府目前不打算採取任何措施應對來自中國數字貨幣的長期威脅。不過中國的數字人民幣計劃，讓美國進一步考慮推出數字美元。

鮑威爾表示， 聯儲局將會謹慎看待數字美元，並表示不需要成為第一個使用數字貨幣的國家，但會嘗試開始。美財長耶倫亦表現出對研究數字美元可行性的興趣，她指數字美元可有助於解決在美國低收入家庭實現金融普惠的障礙。

數字人民幣或於明年與國際市場接觸

人民幣在全球外匯存底的佔比僅略高於2%，而美元則接近60%。美國國家情報總監近期一份報告指出，任何外國數字貨幣對美元在全球金融體系中核心地位的威脅程度「將取決於監管規定」。

中國央行已在全國幾個試點城市發行數字人民幣，明年2月北京舉行冬季奧運會時，數字人民幣或與國際市場接觸。中國官員此前表示，數字人民幣注重替代紙鈔和硬幣，減少使用加密貨幣的動機，對目前由螞蟻的支付寶和騰訊的微信支付等私營部門運營的電子支付系統形成補充。