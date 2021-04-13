螞蟻整改出爐　阿里續望反彈　兩板塊受追捧│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-13 09:44

受A股下跌及反壟斷令部分科網巨頭捱沽，港股昨日跌245點或0.8%，報28453點，惟外圍依然強勢，在內外互相拉扯下，港股料維持上落格局，續於28000至29000點水平爭持。

人民銀行昨天聯同銀保監、中證監及外滙管理局再次約談螞蟻集團，人行副行長潘功勝透露，螞蟻集團整改方案主要涵蓋五大方向，包括集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司以接受監管，規範關聯交易。

螞蟻集團整改方案出爐。（資料圖片／美聯社）

阿里短線甩難 美團等巨企難搞

螞蟻集團去年11月初擱置上市以來，業務整改一直未有定案。如今消息一出，基本上，與早前市場消息大致相近。現時連同反壟斷罰款後，相信阿里巴巴的短線負面因素消除，再受政策強力監管的風險減低。昨晚阿里美股（美：BABA）大彈9.3%，相對港股仍高2.8%左右，相信港股今日再升機會不少。

不過，反壟斷法及金融監管並不會因而退場，而是一直長存，對科企過去一段日子的野蠻生長時代已完結，其後要看公司們如何轉變平台的營運和銷售手法來爭奪每一吋市場空間。

值得留意的是，據《路透》報道，中國國家市場監督管理總局正在增加人員和其他資源，加大力度打擊反競爭行為，特別是針對中國一些大型企業。故此，相信更多互聯網公司將會被調查，政府亦會採取更多措施監管科網巨頭，美團（3690）昨跌5%報298.2元，京東（9618）跌2.2%報309.2元，騰訊（0700）跌1.1%報613.5元。

同時，昨晚中概股走弱，拼多多（美：PDD）跌2.8%，攜程（美：TCOM）跌5.4%，達達（美：DADA）跌3.2%，陸金所（美：LU）跌5.1%。在政策風險下，相信相關股份中綫仍會受壓。

瑞聲（2018）昨發盈喜，第一季多賺約9.6倍至10.4倍，勝市場預期。

盈喜股受捧 瑞聲鋼材股大升

瑞聲（2018）昨日中午發盈喜，第一季多賺約9.6倍至10.4倍，至5.1億元至5.5億元人民幣之間，較市場原本估計多賺6.6倍為多。公司解釋指，因今年第一季比去年同期有「更正常的市場需求」。同時，盈喜前獲高盛上調目標價至58元，在雙重利好下，刺激股價昨升12.7%，報44.9元。

鋼材股走強，滙豐研究發表報告，在減排下新產能減省及產出削減，內地鋼鐵業已進入上升週期，基本面改善，並迎來政策利好，料可進一步推高銷售均價及毛利率，上調馬鋼（0323）及鞍鋼（0347）評級，各由「持有」升至「買入」，馬鋼目標價升至3.8元，鞍鋼目標價則升至5.9元。

馬鋼昨升4.8%，報3.28元，鞍鋼升1.7%，報4.8元，創近2年新高。另外，重慶鋼鐵（1053）昨再大升18.3%，公司預計首季歸母淨利按年增加約258.8倍。