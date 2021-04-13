遭散戶挾空和Archegos爆倉　對沖基金首季表現仍創20年來最佳

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-13 14:32

根據對沖基金研究公司（Hedge Fund Research，HFR）的數據顯示，儘管今年（2021年）第一季度先後出現了Reddit散戶逼空狂潮和Archegos爆倉衝擊，導致Melvin Capital和Archegos遭受沉重損失，但華爾街對沖基金第一季度總體業績仍然表現強勁，實現了過去20年來最佳的第一季度業績。

據《財聯社》報道，美國對沖基金創下20年來最佳首季表現。截至今年3月底，HFR追蹤全部對沖基金的加權綜合指數上漲了6.1%，這是自2000年網路泡沫破裂以來該指數在歷年第一季度取得的最佳表現。

根據HFR的數據，整個對沖基金行業的第一季度回報率略好於標普500指數，後者在第一季度上漲5.77%。表現最末尾10%的對沖基金在本季度平均虧損7.75%。與此同時，表現前10%的對沖基金平均收益為25.77%。

在今年第一季度，表現最好的對沖基金是事件驅動型基金，HFR稱，這些基金受益於其對「低估的深度價值股」的關注。由於第一季度價值股表現強勁，HFR編制的追蹤事件驅動型基金事件的指數在3月上漲1.85%，當季收高8.21%。

緊隨其後的是股票對沖基金，根據HFR的數據，股票對沖型基金第一季度上漲7.36%。

再其次是相對（趨勢）價值對沖基金，本季收高3.89%，宏觀策略基金則收高3.83%。

Melvin Capital和Archegos成為不幸的個例

在對沖基金整體表現優異之際，也不乏有個別基金出現鉅額虧損，其中之一就是梅爾文資本。在今年1月的散户逼空狂潮中，梅爾文資本由於淡倉擠壓而遭受了54.4%的鉅額虧損。不過據外媒報道，梅爾文在2月份獲得22%的收益，挽回了部分損失，不過其3月又虧損7%。

另一個飽受關注的基金是在3月出現歷史性爆倉的Archegos Capital。由於高槓桿交易爆倉，前亞洲老虎基金（Tiger Asia）基金經理Bill Hwang掌管的Archegos的多個持倉股出現巨幅暴跌，並因此引起了350億美元的股票市值蒸發。

HFR總裁Kenneth Heinz在聲明中説：「隨着許多股票市場已經達到創紀錄的高點，對沖基金繼續對不穩定的宏觀經濟和地緣政治發展進行戰術定位，隨着動態零售交易趨勢的發展、對數字資產的需求不斷變化、新的病毒變種和/或金融機構的槓桿作用等，未來可能會出現新的意外事件。」

他指出，能夠把握這些潛在進展或趨勢的基金，很可能在2021年引領行業表現。