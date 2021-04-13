反壟斷｜科網股急挫　市監局要求一個月內整改　誰最高危一文看清

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-13 16:33

市場監管總局、中央網信辦、税務總局聯合召開互聯網平台企業行政指導會，指出互聯網平台企業強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位等問題必須嚴肅整治。

市監局於會議上指出，強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施掐尖併購、燒錢搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視假冒偽劣、信息泄露以及實施涉税違法行為等問題必須嚴肅整治。

市監局要求騰訊、百度、美團、京東、快手、bilibili等34個平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》。市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

美團（3690）午後跌幅擴大，收市挫7.4%，報276元；京東（9618）跌3.49%，報298.4元；騰訊﹙0700﹚跌0.9%，報608元。早前遭重罰的阿里巴巴（9988）升幅收窄至0.4%收市，報233.2元。

阿里巴巴因「二選一」的違法行為，被處以其2019年中國境內銷售額4%的罰款，涉及182億元人民幣。（資料圖片）

阿里巴巴「二選一」陰霾已除 美團、騰訊較高危

4月10日國家市場監管總局宣佈已完成對阿里巴巴的反壟斷調查，阿里巴巴被責令停止「二選一」的違法行為，並被處以其2019年中國境內銷售額4%的罰款，計182億元人民幣（28億美元）。

野村認為，此次反壟斷調查可以使阿里巴巴擺脱監管不確定性，重新加強對業務的關注，驅散了市場對阿里巴巴可能分拆的疑慮，有助於解除公司股票面臨的監管壓力。

不過摩通表示，阿里被重罰一事意味中國開始進入高監管的時代，其後，騰訊和美團最為高危。

據研究機構Trustdata的數據顯示，美團在中國外賣行業的市場份額，由2019年第一季度的63.4%，至2020年第二季度上升至68.2%。阿里巴巴旗下的餓了麼及其他平台市場份額共計31.8%，可見美團擁有海量的交易、物流、支付等數據，具有控制市場能力，且具明顯優勢。

美團受累於監管陰霾下，收市挫7.4%，報276元。（資料圖片）

黃敏碩：不宜撈底 未係時機

隨著阿里巴巴因「二選一」違反反壟斷法，被判罰百億元，寶鉅證券董事黃敏碩認為，其他平台企業絕對有機會面臨罰款，並不可能只有一家阿里巴巴受罰。

他明言，不論從業務或股價表現上，美團絕對是監管陰霾之下的最大受害者，但難料將被中央處罰多少款項。黃敏碩指出，雖然一眾科技股已經回調不少，但現階段不適宜撈底，始終風險因素未完全反映，「唔係平唔平嘅問題，係時機問題」。他又指，即使阿里似乎已通過第一關，但第二關、第三關仍然未知，近期出現反彈並不代表其可以重新升至過去高位，「螞蟻估值都唔會好似初時咁高」。

社區團購已經成為互聯網巨頭競爭的新風口。（VCG）

燒錢搶佔「社區團購」捱批 大和料阿里豪砸200億人幣

社區團購成為當下資本和互聯網巨頭競爭的新風口，其商業模式是以微信小程序爲載體整合多個社區團長社群資源，形成由商家集中化管理運營的預售加團購的社區商業模式，充分完美結合了電子商務和團購模式的優勢，受到資本市場的追捧。

滴滴是疫情後率先佈局社區團購的互聯網巨頭。今年6月，滴滴內部孵化的「橙心優選」火速上線，先後入駐多個城市，全國范圍擴張的計劃正持續推進。

2020年7月，美團成立「美團優選」，正式進軍社區團購。美團優選在三個月時間內，已經進入20個城市，在今年1月的日均件單量已突破2,000萬。

去年8月，拼多多上線「多多買菜」，被公司視為最重要的業務。首批團隊以來，公司以「閃電戰」的速度進行推進，拼多多兩個月內開到60座城市。

阿里巴巴早前成立MMC事業群，內部人士稱其為「買買菜」，主要聚焦社區團購業務，並整合了零售通的社區團購業務和盒馬集市業務，大和估計阿里巴巴至少投資200億人民幣進場「社區團購」。

京東、美團簽承諾書 保證不利用「大數據殺熟」

據內媒報道，廣州市市場監管局為探索解決「大數據殺熟」問題，規範線上市場數據監管，維護消費者合法權益，召開平台「大數據殺熟」專項調研和規範公平競爭市場秩序行政指導會。

京東 、美團 、 攜程（9961）、唯品會（VIP）、餓了麽、每日優鮮、盒馬鮮生、去哪兒網、如祺出行、滴滴出行共10家互聯網平台企業代表簽署《平台企業維護公平競爭市場秩序承諾書》。

大數據殺熟，狹義上理解，指同樣商品或服務，舊客戶看到的價格，反而貴過新客戶；廣義上，就是指企業分析和預測消費者大數據，對不同對象收取不同價格的行爲。