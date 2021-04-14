參考阿里巴巴處罰書　啟示騰訊觸及紅線的3大考量│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-14 08:30

阿里巴巴（9988）因「二選一」等涉嫌壟斷行為，被罰逾182億元人民幣，市場無一不參考阿里巴巴處罰書，找出科企們觸及紅線的機會。騰訊（0700）的即時通訊軟件「微信」及支付系統「微信支付」均壟斷市場，本文將探討騰訊觸及紅線的3大考量，看看騰訊踩過界機會有多大。

首先，要明白阿里巴巴涉及「二選一」等壟斷行為而受處罰的3個要素：

1) 相關市場的認定：該案相關市場界定為中國境內網絡零售平台服務市場。

2) 市場支配地位的認定：阿里巴巴的市場份額超過了60%以上，所在的中國境內網絡零售平台服務市場行業集中度指標處於較高水平，並具有很強的市場操控能力和明顯優勢。

3) 濫用市場支配地位行為的認定：阿里巴巴實施了「二選 一」行為，通過禁止平台內經營者在其他競爭性平台開店和參加其他競爭性平台促銷活動等方式，限定平台內經營者只能與當事人進行交易，並以多種獎懲措施保障行為實施。

阿里巴巴因「二選一」等涉嫌壟斷行為，被罰逾182億元人民幣。路透社/ Aly Song

微信屏蔽對手連結有風險

之後，再探討騰訊有機會踩中紅線的地方。騰訊佔據市場的主要是即時通訊軟件「微信」（WeChat）和支付系統「微信支付」（WeChat Pay）。

去年微信每月活躍賬戶數量達12.25億名，近乎全中國也用微信，可謂是擁有市場支配地位，雖說用戶不用微信，也可使用其他通訊軟件。不過，瑞信指，市場主要憂慮如微信屏蔽部分競爭對手的連結，或惹反壟斷的憂慮，而在微信小程序方面，其生態系統獨特，卻少有競爭對手。

如果騰訊為獲取競爭優勢，重點對平台內核心商家屏蔽部分競爭對手的連結，甚至實施搜索降權，直接導致平台內經營者的商品在平台上排序靠後、甚至無法被搜索到，嚴重影響商品銷售，便有機會踩中紅線，因而受罰，此乃要提防。

微信支付被約談機會大 壟斷還看市場界定

至於微信支付方面，金融行業反壟斷的核心目標是以防範金融風險為目標，壟斷能力來自於數據優勢、表現較強的定價權，反壟斷的措施以金融監管為主。

中泰証券分析師戴志鋒及陸婕發表報告認為，支付寶和微信支付面臨一定的反壟斷監管壓力，兩者雖達到市場支配地位的預警要求，但未到壟斷認定情況。

1) 支付條例首提反壟斷。央行分別對非銀行支付服務市場和全國電子支付市場的市場集中度設定上限，採取約談、停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、按照支付業務類型拆分非銀行支付機構等措施。

2) 兩者在第三方支付市佔率高，但在整個電子支付中市佔率不高。支付寶和騰訊金融在第三方支付行業的市佔率分別為 49%和 33.7%，觸達了預警線，可採取約談等措施。

但在情形認定中，分母為全中國電子支付市場，不僅指非銀行支付服務市場，還包括了銀行的電子支付業務規模。根據央行去年第3季數據顯示，第三方支付機構處理的交易規模僅為銀行處理交易規模的11.34%。 同時，互聯網平台主要參與的市場是互聯網消費金融和小微金融，從市場參與主體及資金來源來看，市場較為分散，均離市場支配地位認定情況較遠。

3) 金融其他業務集中度並不高，且金融科技公司與傳統金融機構存在廣泛的合作關係。

騰訊的生態圈較為開放

阿里巴巴是閉環生態，猶如蘋果一樣，目前，阿里巴巴旗下平台不能使用微信支付。不過，面對反壟斷法，看來騰訊、阿里兩者也要合作，有助打破平台經濟壟斷局面。更何況，騰訊主營業務是手機遊戲，一來與平台經濟處不同賽道，二來騰訊的生態圈較為開放，較似Andriod系統，受反壟斷風險較細。

上周市監局宣布，決定就阿里巴巴自去年底因「二選一」等涉嫌壟斷行為，處以2019年中國境內銷售額4%的罰款，即為182.28億元人民幣罰單，創下中國反壟斷罰款記錄。

昨日（13日）市監局要求騰訊、百度（9888）、美團（3690）、京東（9618）、快手（1024）、bilibili（9626）等34個平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，如整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。