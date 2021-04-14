美股｜標普500指數破頂　比特幣升穿63000美元　Tesla漲8.6%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-14 06:13

週二美國股市普遍上漲，標準普爾500指數收盤創歷史新高，納斯達克指數上漲1％，科技股造好。或因3月份通脹好過預期，強生疫苗停產所產生的影響有限。受益於比特幣價格突破63000美元，比特幣信托基金GBTC升6%；早前大手買入比特幣的Tesla 特斯拉（TSLA）股價也升60美元或8.6%。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase將於美國時間周三上市，納斯達克建議250美元的參考價，意味著在完全攤薄的基礎上該公司的價值將達到$653億美元。比特幣（Bitcoin）價格昨晚突破63000元美金。

成分股Tesla 領跑下，標普500指數升13.6點或0.33%，報4141.59點，創歷史新高；納斯達克指數收市升146.10點或1.05%，報13996.10點。道瓊斯工業平均指數盤中一度下跌超過150點，收市跌68.13點或0.2%，報33446.26點。

科技股普遍報升，生產GPU顯像卡的晶片巨企Nvidia（NVDA） 升3%。雲計算板塊暢旺，Cloudflare（NET)大升11.30% ，WCLD ETF 也升2.69%。

週二美國食品藥品監督管理局表示，在凝血事故後，建議暫停注射強生Covid-19疫苗，強生公司股價（JNJ）跌1.34%。

疫苗製造商Moderna（MDNA)股價則大升7.396%，該公司週二援引其第三階段臨床試驗的最新數據稱，在第二次注射後六個月內，預防Covid-19方面的有效性超過90％，對嚴重病症的有效性超過95％。

疫苗製造商輝瑞（PFE）股價收市報升0.51%， 公司首席執行官表示，公司五月底之前可向美國提供比以前商定數量多10％以上的新冠疫苗。