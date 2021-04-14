傳蘋果接近與LG合資公司簽署協議　生產Apple Car

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-14 10:49

截至4月13日美股收盤，蘋果股價漲2.43%，報134.43美元/股。

4月13日消息，據《韓國時報》報道，有知情人士的消息稱，LG電子與加拿大汽車供應商麥格納國際（Magna International）的合資企業「LG麥格納電子動力總成」（LG Magna e-Powertrain），已接近與蘋果公司簽署協議，生產其早期的電動汽車車型。

該知情人士稱，「LG麥格納電子動力總成已非常接近與蘋果簽署合同，負責蘋果電動汽車的初期批量生產。目前，合同的細節仍在討論中。」

該知情人士還稱，LG麥格納電子動力總成最初的產量應該不會很大，因為蘋果擬利用其第一代電動汽車來評估市場需求。

該知情人士稱，「由於包括LG Display、LG Chem、LG Energy Solution和LG Innotek在內的LG集團附屬公司，已經包括在蘋果的零部件供應鏈中，因此蘋果不必擔心任何供應鏈問題。這些LG附屬公司有能力保證產量，並更快地交付蘋果電動汽車所需的零部件。」

對此，LG拒絕發表評論。

LG月初時宣布會即將退出手機業務。（資料圖片）

在正式放棄手機業務後，LG電子一直在回應投資者日益高漲的呼聲，即要求其從汽車零部件相關業務中拿出業績。分析人士稱，LG退出智能手機業務可能會提高其利潤率，可以將所節省的資金投資於汽車零部件相關業務。

另一位知情人士表示，「由於LG品牌在全球電動汽車市場並不是特別響亮，它需要一個相當有競爭力的參考，來展示其轉型努力。從這個角度來看，LG對蘋果電動汽車的押注並不是那麼糟糕，對蘋果來説也是如此。」

該人士還補充説，合作的金額不會很大。一旦達成協議，雙方將共同確定蘋果電動汽車生產的相關細節，其原型將在2024年初公佈。

2021年年初曾有報道稱，蘋果正探索與起亞和現代達成一項價值約40億美元的交易，為其生產電動汽車。但2月份，現代和起亞證實，他們已不再與蘋果就生產汽車進行談判。

據預計，蘋果汽車將被單獨貼上「蘋果」的品牌，蘋果的合作伙伴只會充當供應鏈中的紐帶，就像富士康與iPhone的關係一樣。顯然，現代和起亞不想淪為單純的供應鏈製造商。

2020年年底，LG電子和麥格納國際公司宣佈成立合資企業「LG麥格納電子動力總成」，以製造電動馬達、逆變器和車載充電器，併為某些汽車製造商提供相關的電子驅動系統，以支持全球日益增長的向汽車電氣化的轉變。

這筆交易仍需LG股東的批准，並滿足其他一些條件，預計於2021年7月完成。屆時，LG將擁有新公司51%的股份，麥格納將擁有49%。