Archegos爆倉｜瑞信續沽貨共21億美元　包括愛奇藝等股份

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-14 10:00

《金十數據》報道，美股周二（4月13日）收市後，瑞士信貸通過大宗交易拋售約21億美元Archegos爆倉相關股票（按周二收盤價算），包括：

1,900萬股Discovery的A類股票，報價為38.40美元至39.60美元；

2,200萬股Discovery的C類股票，報價為32.35美元至33.75美元；

3,500萬股愛奇藝，報價為15.85美元至16.35美元。

這次「世紀大爆倉」事件中，從損失資產總量來看，瑞信是幾家銀行中損失最多的銀行，其總損失相當於該行18個月的平均利潤。

金融博客零對沖評論稱，更令人擔憂的是，在Archegos慘敗之後的三個多星期裏，顯然相關主要經紀商的拋售仍未結束。

「也就是説，雖然我們假設這些仍然是Archegos爆倉相關股票，但瑞士信貸完全有可能悄悄地清算了另一個類似Archegos的高槓杆家族辦公室，儘管到目前為止，我們尚無任何信息可以確認或否認這種猜測。」

此外《彭博》報道，瑞信正考慮在未來數個月，大幅削減其主經紀商業務。

報道又指出野村及瑞信已開始限制針對對沖基金及家族辦公室業務融資，歐洲監管機構亦正研究銀行向此類客戶提供債款時，所承擔風險。美國有關當局亦已開始就事件展開調查。