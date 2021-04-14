莎莎登陸阿里東南亞電商平台Lazada品牌商城　提供逾1200款產品

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-14 12:30

莎莎國際（0178）登陸東南亞具規模的一站式電子商務平台「Lazada」，進一步擴大集團線上業務於亞洲區的覆蓋領域，讓更多東南亞地區的顧客隨時隨地能透過不同的平台選購莎莎精選的優質美粧產品，提升顧客購物體驗。

Lazada為阿里巴巴集團在東南亞的旗艦電商平台，於馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國和越南六個國家經營業務，目前擁有約1億年度活躍消費者。「莎莎旗艦店」現已進駐Lazada馬來西亞及新加坡平台的LazMall品牌商城，提供超過1,200款人氣護膚及化粧品、香水及個人護理產品，未來並計劃進軍Lazada經營的其他市場。

莎莎去年開始拓展東南亞線上業務後，進一步擴展東南亞市場之線上業務。透過Lazada於東南亞的領導地位，莎莎於亞洲地區線上平台的覆蓋面更趨全面，有望強化地域性滲透率，服務更廣闊的客戶群。

莎莎主席及行政總裁郭少明表示，很榮幸莎莎進駐東南亞具規模的電子商務平台Lazada。借助Lazada在東南亞的競爭優勢，將有利集團進一步提升於東南亞市場的滲透率。未來公司會繼續緊貼消費市場動向，捕捉全球趨向網上購物的大趨勢，積極發掘與更多第三方平台合作的機會，為集團帶來更大的協同效益、為業務注入新增長動力。